Retrospectivă 2024: David Popovici şi "Amor Fati" - sau când destinul tău este să fii campion olimpic

"Amor Fati", doar atât a scris campionul de doar 20 de ani în social media după cursă. Este vorba despre o expresie latină care poate fi tradusă prin "iubirea destinului" sau "iubirea propriului destin". Este folosită pentru a descrie o atitudine prin care cineva vede tot ceea ce se întâmplă în viaţa sa, inclusiv suferinţele şi pierderile, ca fiind bun sau, cel puţin, necesar.

La 31 iulie, David reuşea să aducă a doua medalie a nataţiei la JO, un bronz la 100 metri liber.

Ceea ce nu a ştiut lumea şi a aflat din ceea ce a povestit iubita sportivului, Taisia, la Jocurile Olimpice, David s-a simţit foarte rău, dar nu a spus nimănui. ”Nu aveam voie. Ajunsesem acolo am muncit, acumulat, 16 ani să ajung în punctul ăla, deci nu mi-am permis. Am zis că mai bine intru în apă şi mor acolo, decât să mă oprească o stare de rău chiar şi acută. Am refuzat să mă dau bătut, pur şi simplu”, a spus David la Pro TV, de 1 decembrie.

Rezultatele de la Paris au fost însă vârful performanţelor istorice din ultimii doi ani ale înotătorului tricolor, notează COSR.

David Popovici şi-a făcut intrarea în lumea starulurilor înotului mondial în 2022 când, deşi junior, la cea dintâi prezenţă a sa la Campionatele Mondiale de seniori, a devenit primul înotător român care a cucerit aurul mondial la seniori şi cel mai tânăr campion mondial din istoria nataţiei. Timpul înregistrat în finala de la 200 m liber, al patrulea din istoria înotului mondial, a reprezentat un nou record al lumii la juniori. După ce s-a impus şi în finala de la 100 m liber, a devenit primul înotător român din toate timpurile dublu campion mondial.

Seria ”loviturilor de teatru” a continuat la Campionatele Europene de seniori de la Roma. În capitala italiană nu numai că a reeditat performanţa de la Mondiale, cucerind titlurile continentale atât la 100 cât şi 200 m liber, dar timpul înregistrat în finala de la 100 m liber (46,86 s) a reprezentat un nou record mondial şi european la seniori şi juniori, noul record al competiţiei şi al 4-lea cel mai bun timp din istoria probei.

Mai mult, la 17 ani şi aproape 10 luni, a devenit cel mai tânăr sportiv din lume care a coborât sub 47 de secunde la 100 m liber. Presa din România şi de pe întreg mapamondul a ”explodat”. Considerat copilul minune al nataţiei mondiale, a fost supanumit ”Noua Torpilă”, ”Rechinul”, ”Fenomenul”, ”Exraterestrul din bazin”.

David a fost ”detronat” din fruntea ierarhiei celor mai rapizi înotători din lume în proba regină a înotului - 100 m liber, la Campionatele Mondiale de la Doha din 2024. În primul schimb din finala ştafetei de 4x100 m liber, chinezul Pan Zhanle a oprit cronometrul la 46,80 s şi a a fost ”încoronat” noul recordman mondial al probei.

Carismatic, inteligent, serios, cu o retorică simplă, dar de impact maxim, David Popovici a devenit un simbol şi un idol al iubitorilor de sport din România. ”Ceea ce mă motivează cu adevărat, în permanenţă, zi şi noapte, când nu vreau să mă trezesc devreme pentru antrenament sau când apa e rece în bazin e, pur şi simplu, obsesia mea. Obsesia mea de a fi cel mai bun, cel mai rapid”, spunea David într-un interviu după ce a cucerit ultimul său titlu ca junior.

”Dacă eu am reuşit, un băiat născut, crescut în Pantelimon şi Titan, un băiat complet obişnuit, absolut oricine poate, prin determinare, perseverenţă şi muncă", declara David după cucerirea aurului olimpic.

În tot acest timp, David Popovici a ”crescut” cu un singur antrenor – Adrian Rădulescu. Tehnicianul i-a fost alături şi l-a îndrumat spre marea performanţă de la 12 ani. ”În urmă cu opt ani tatăl lui David a venit la mine şi mi-a spus un lucru: Adrian, eu cred că David poate să fie campion olimpic şi cred că tu îl poţi duce acolo”, a povestit Adrian Rădulescu după de David a cucerit medalia olimpică de aur.

Micul David a devenit ”Fenomenul” David Popovici şi a creat o adevărată emulaţie mai ales în rândul tinerilor care îşi doresc să devină... ”David Popovici”.

