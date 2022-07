Cartea Recordurilor: Cea mai vârstnică și cea mai longevivă însoțitoare de bord din lume. Câți ani are și cum arată | VIDEO

În vârstă de 86 de ani, Bette Nash este însoțitoare de zbor de nu mai bine de 65 de ani. Aceasta a devenit stewardesa în anul 1957, la doar 21 de ani. Pe tot parcursul cariererei sale longevive, Bette a lucrat pentru aceeași companie aeriană.

Bette Nash will be celebrating her 65th year as a flight attendant with a new Guinness World Record for the longest-serving flight attendant✈️ . ABCNews has the high-flying tale: #flight #worldrecord #attendant #MoveOnUp ???? https://t.co/9khlBrxzG1