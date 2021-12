Care este motivul pentru care tot mai mulți șoferi trec pe roșu. Psihologii au o explicație

Suntem tot mai pe fugă și nu mai avem răbdare să facem lucrurile pe îndelete! Specialișții denumesc acest comportament - boală grăbitului și spun că un simptom este vizibil în trafic.

Un exemplu grăitor vine de la Timișoara, unde în doar patru zile, 6 mii de șoferi au fost filmați în timp ce treceau pe roșu.

În zece intersecții monitorizate din Timișoara camerele de supraveghere au surprins, din 2 până pe 5 decembrie - 5.885 de mașini care au trecut pe roșu. Adică, cel puțin 6 șoferi au fost în culpă, în fiecare oră.

Șofer: "Cred că grabă și oamenii mai ales în perioada asta stau mai prost cu răbdarea și atunci cred că forțează fără să își dea seama pe moment care e prețul".

Șofer: "Numa care-i grăbit sau forțat, că e la risc, îți dai seama. Ai intrat pe roșu, ai pus-o, îți întră altul pe verde și te-a spart".

"-Dumneavoastră, treceți pe roșu?

-Sincer, am trecut și eu. Dar nu așa..."

Nicolae Istrat - profesor legislație rutieră: "Ignorarea culorii roșii a semaforului electric duce la aceste gesturi care, din păcâte, de multe ori au consecințe nefaste."

Specialișții pun acest comportament pe seama "Hurry Sickness" - în traducere boală grăbitului. Nu vorbim despre o afecțiune, ci mai degrabă de comportamentul omului stresat și anxios.

Bianca Brîndușa – psiholog: "Trebuie să facem totul dintr-o dată, în plus de cele mai multe ori așa refulăm, așa scoatem la suprafață toate emoțiile negative acumulate. E nevoia permanentă de a facem multe lucruri deodată."

Marius Giurisici - șofer profesionist: "Din păcate este o boală la modă și în curs de desfășurare, stresul, și ar trebui să învățăm să ne controlăm. Ar trebui nu doar la școlile de șoferi implementat acest lucru, ci luat de la școală gimnazială în sus ar trebui sporită educația oamenilor la trafic."

În Timișoara, această grabă necontrolată a șoferilor a dus la creșterea numărului de accidente cu victime.

Așa că Primăria a cerut Poliției să îi amendeze pe șoferi pe baza acestor imagini, însă agenții susțîn că nu au un cadru legal.

Ruben Lațcău - viceprimar Timișoara: "Am analizat situația pe care o avem cu viteza și automat cu trecerile pe roșu pentru că cel mai adesea o trecere pe roșu are loc pentru că ai viteză și nu mai frânezi. Și am descoperit că această situație este dramatică".

Dacă sunt văzuți de agenți cei care trec pe roșu riscă peste 580 de lei amendă, plus suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile.