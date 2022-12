Carburanții s-au ieftinit nesperat în ultima perioadă. Care este prețul pentru benzină și motorină la pompe

Ce-i drept, încă este în vigoare reducerea de 50 de bani pe litru, suportată de stat. Măsura expiră în câteva zile la sfârșit de an, iar Guvernul nu a anunțat oficial dacă o va prelungi.

Un litru de benzină pleacă de la 5 lei și 99 de bani, la unele benzinării din Capitală. Iar motorina costă în jur de 7 lei și 13 bani.

Prețurile au tot scăzut în ultima perioadă în ciuda sancțiunilor privind importurile de petrol din Rusia. Față de luna trecută, un plin de benzină sau de motorină costă mai puțin cu aproximativ 60 de lei.

Cum un litru de benzină costă aproximativ 6 lei, am ajuns la prețurile de acum un an din benzinării. Atunci, însă, motorina costa cam la fel de mult ca benzina, dar iată că acum este mai scumpă. Sprijinul de la stat de 50 de bani, acordat sub formă de reducere la pompă, a fost introdus, în vară, când carburanții s-au scumpit atât de mult încât au ajuns la prețuri record - motorina era atunci 9 lei și 22 de bani, conform peco-online.ro. Măsura expiră însă la finalul lunii decembrie. Iar autoritățile nu au anunțat încă oficial ce se va întâmpla din ianuarie, deși mai sunt doar câteva zile lucrătoare.

Inițial, liderii politici au anunțat că sprijinul de 50 de bani se va prelungi și din ianuarie, dar surse din coaliția de guvernare spun că responsabilii vor renunţa la aceasta măsură, pentru că nu se mai justifică.

Claudiu Cazacu, Specialist: ”Pe de o parte, dacă ne uităm strict la evoluţia preţurilor, aş spune că nu mai este nevoie de ea, trendul a fost unul descendent, preţurile au revenit destul de puternic. Pe de altă parte, inflaţia este în continuare foarte ridicată, şi atunci dacă se renunţă la acest sprijin atunci ce faci pentru inflaţie? Ai un foarte mic vârf acolo, nedorit!.

Pe fondul unei cereri mai scăzute, la nivel mondial, și barilul de petrol a tot scăzut din vară până acum. Și a ajuns la aproximativ 80 de dolari, cât era la începutul anului, înainte de izbucnirea războiului din Ucraina.

Cu toate acestea, vecinii bulgari au anunțat că intenționează să păstreze și anul viitor sprijinul pentru carburanți, de aproximativ 60 de bani, dar nu din bugetul de stat, ci din taxele celei mai mari companii petroliere din țară.

Dată publicare: 22-12-2022 17:48