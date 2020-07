Capcanele unei Evaluări Naționale în condiții excepționale. Cum a fost posibil ca un elev cu 10 pe linie să nu intre la liceu

Pentru mii de elevi care au dat Evaluarea Națională în condiții excepționale iată că și admiterea la liceu a fost greu de gestionat. Anul acesta, nu am avut practic corijenți. Iar mediile au fost cu aproape un punct mai mari față de cele din 2019.

Din acest motiv mulți nu și-au estimat corect șansele și au completat greșit fișa de opțiuni pentru admitere.

Deși au note bune au rămas nerepartizați la liceu și trebuie să se orienteze acum către școlile profesionale.

Izabela a fost mereu premiantă la școală și a avut media de admitere 8,23.

A pus pe lista de opțiuni doar 15 licee și era convinsă că va intra la unul dintre ele.

La afișarea rezultatelor a avut însă un șoc.

Izabella Stelea, elevă: ”Am văzut un X și nu știam ce înseamnă asta. Am tot dat telefoane, am întrebat-o pe doamna dirigintă și mi-a spus că nu am fost repartizată la niciun liceu dintre cele puse de mine. N-am avut cuvinte, am început să plâng, mi-era frică de ceea ce urma să se întâmple”.

8.750 de elevi au rămas nerepartizati din cauza că media lor este mai mică decât cea necesară pentru a intra la liceele dorite. Practic, nu și-au estimat corect șansele.

Problema e că în toată țara au rămas neocupate doar 3.400 de locuri. În Ialomița, de pildă, sunt 195 de candidați și niciun loc liber

Județ Candidați nerepartizati Locuri neocupate

Ialomița 195 0

Alba 280 2

Neamț 243 6

București 1871 18



Doi elevi din Giurgiu care aspirau să învețe la un colegiu de elită din Capitală au rămas nerepartizați, deși au medii de peste 9,50.

Primul dintre ei a terminat școala generală cu 10 pe linie. Ei ar putea ajunge la un liceu tehnic din județul lor.

La Brașov, însă, elevii nerepartizati sunt nevoiți să se îndrepte către o școală profesională chiar dacă au note bune.

Asta pentru că în licee nu mai există locuri decât în clasele cu predare în limba maghiară sau germană.

Copiii și părinții s-au orientat după mediile de admitere din anii trecuți, însă la examenele din această vară notele au fost cu un punct mai mari decât de obicei.

Letiția Neamțu, director școală gimnazială: ”Au refuzat să completeze toate opțiunile posibile. Mai ales copiii cu medii peste 8 și-au dorit să ajungă la licee, colegii foarte bune, ceea ce nu a fost posibil pentru că anul acesta mediile au fost foarte mari”.

Unii copii trebuie să își părăsească orașul

Elevii slabi, care nici nu mai intrau în examene, au avut de această dată șansa lor.

Valentin Bucur, purtător de cuvânt Inspectoratul Școlar Brașov: ”Anul acesta numărul de corigenți, de exemplu, la clasele a VIII-a a fost mult mai mic decât în anii precedenți. Am avut o rată de promovabilitate mai mare de 98 %”.

Cei care au rămas nerepartizati pot ocupa un loc liber la un liceu mult mai slab cotat, în etapa a doua a admiterii.

Unii vor fi nevoiți chiar să-și părăsească orașul, altfel ajung la o școală profesională.

Mircea Sorin Mircea, director școală gimnazială: ”Este posibil să opteze pentru învățământul profesional dual, pe locurile, la fel, care au rămas libere”.

În învățământul profesional sunt aproape 50.000 de locuri disponibile.