De luni până vineri, bucătăresele lucrează la foc continuu, pentru a pregăti meniurile mult așteptate de bătrâni. Oamenii se adună la cantină la ora prânzului. Iar dacă nu se pot deplasa, mâncarea le este „livrată” de apropiați sau de voluntari.

Femeie: Pentru noi, pentru bătrânii care suntem singuri e foarte bine, nu mă mai gândesc să mă duc să îmi cumpăr morcov, să îmi cumpăr cutare, cutare.

Investiție de două milioane de lei

Școala din comuna Rădești nu mai funcționa de un an. A fost reabilitată și transformată în cantină de o asociație, care a accesat două milioane de lei, printr-un program al Ministerului Muncii.

Alin Nicula, primarul comunei Rădești: Am pus clădirea la dispoziție, dânșii au recompartimentat ca să poată să își desfășoare activitatea, sunt vârstnici singuri cărora copiii le sunt plecați de acasă, nu are cine să îi ajute o masă de caldă.

Programul se adresează seniorilor din trei sate din comuna Rădești, care trăiesc în medii vulnerabile.

