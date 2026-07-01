Încă se resimte valul de căldură sufocantă, iar temperaturile pot ajunge până la 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei. În căldura toridă a ultimelor zile, pe unele dintre lacurile sărate din țară poate fi observat un fenomen neobișnuit.

Căldura intensă produce eflorescență salină

Fenomenul observat pe malul unor lacuri sărate este cauzat de faptul că mari cantități de apă se evaporă într-un timp scurt și, pe alocuri, rămâne pe sol un strat subțire de sare. Specialiștii numesc acest proces eflorescență salină.

Aceste imagini surprinse la Băile Turda, județul Cluj, dau impresia unui strat subțire de zăpadă.

Corespondent PROTV: „Temperaturile extreme au condus și la evaporarea unor cantități mai mari de apă din acest lac sărat. Astfel că în urmă, pe mal a rămas o concentrație mare de sare sub formă de straturi albe de cristale.”

Aceste urme sunt o dovadă în plus că apa este bogată în săruri minerale, spun cei care vin des să facă băi în lacurile din zonă.

Femeie: „Apa sărată, bună. Ne-a plăcut! La oase ne mai ajută, la articulații, la coloană, la ce ne doare.”

Bărbat: „E călduță apa. Nu mai vin dimineața la 10, vin după-masă la 16:30, 17 și stau până la opt seara.”

Bărbat: „E un aer curat, frumos. Ne răcorim și ne simțim foarte bine. Ne aducem masa, un suc, o gustare și stăm până seara.”

Ploile aduc răcoare după arșiță

După zile întregi de arșiță au apărut primele ploi și în județul Cluj.

Corespondent PROTV: „Ploaia face ca din asfaltul încins să iasă aburi, iar valul de aer rece adus de furtună înlocuiește treptat atmosfera sufocantă de până acum.”

În Zalău, pompierii au avut mai multe intervenții, după ce vântul puternic a smuls bucăți din două acoperișuri și a doborât mai mulți copaci.

Corespondent PROTV: „Valul de căldură va persista, cel puțin până diseară la ora 21, până când rămâne în vigoare un cod portocaliu de caniculă în aproape jumătate de țară. Vorbim despre Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova. Local va fi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31...32 de grade în estul Transilvaniei și până în jurul a 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei. Pentru Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei este în vigoare un cod galben de căldură, cu valori mai coborâte pe litoral și în Delta Dunării, de 27...29 de grade. Așadar, mult mai răcoare comparativ cu zilele trecute, când abia se putea respira chiar și la umbră.”