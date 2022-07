Canicula din Europa din această vară ar putea fi cea mai rea din 1757 încoace. Topul celor mai fierbinți veri din 500 de ani

Meteorologii AccuWeather avertizează asupra unuia dintre cele mai dure valuri de căldură din vestul Europei din peste 250 de ani.

Temperaturile din penindula Iberică au atins deja praguri record și continua să crească. În Pinhão, Portugalia, joi, 14 iulie, s-a atins pragul de 47 de grade Celsius, fiind cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în țară în iulie. Recordul inițial era de 46,5 C și fusese stabilit la Amareleja în 1995.

Istoria valurilor de căldură din Europa

Măsurătorile meteorologice oficiale au început să se realizeze la mijlocul secolului XIX, dar interesul pentru condițiile meteo și vreme sunt unele dintre cele mai vechi preocupări din lume.

Valuri de căldură de-a dreptul mortale au fost menționate de-a lungul istoriei, dar ultimul cu adevărat serios, documentat cu instrumentele perioadei, a fost în 1757, în Vestul Europei.

Canicula din iulie 1757 pare să fi fost cea mai fierbinte din Europa continentală până în 2003. În timpul caniculei din 1757, iulie a fost cea mai fierbinte lună din istoria Parisului.

De asemenea, în Anglia continentală, iulie 1757 a fost una dintre cele mai fierbinți perioade și se clasează pe locul nouă în tipul celor mai fierbinți luni din istorie.

Meteorologii spun că în valul de căldură care a lovit vestul Europei, și se deplasează spre centrul și sud-estul continentului, este cel mai drastic din 1757 încoace și ar putea depăși în intensitate vara lui 2003, când peste 30.000 de oameni și-au pierdut viața, atât direct, cât și indirect, din cauza căldurii.

Recordurile din toate timpurile din iulie riscă să fie egalate sau chiar doborâte în Irlanda și Regatul Unit. În ultimii 25 de ani, au existat doar trei valuri de căldură de lungă durată care au afectat anumite părți ale Europei: 2003 (Europa de Vest și Centru, 32 de zile), 2006 (Europa de Vest și Centrul de Nord, 35 de zile) și 2021 (Italia). și sud-estul Europei, 21 de zile)”, a explicat Tyler Roys, meteorologis senior în cadrul AccuWeather.

Sursa aerului excepțional de cald din Europa este deșertul Sahara din Africa iar prognozele arată că valul de căldură se va extinde spre nord și spre est în fiecare zi, ajungând în Belgia, Țările de Jos, Germania și Marea Britanie

Cele mai fierbinți veri din Europa în 500 de ani

► 1540 seceta din Europa a durat 11 luni

► iulie 1757- cel mai fierbinte iulie din 500 de ani înainte de 2003.

► 1906 – canicula a durat din august până în septembrie și a doborât numeroase recorduri în Marea Britanie

► Octombrie 1952 – România a fost lovită de caniculă. Temperaturile au atins 39,0°C pe 2 octombrie, iar în București s-au înregistrat 35,2 °C. Temperaturile din noaptea de 2–3 octombrie au fost, de asemenea, puțin sub 26 °C

► 1976 – Marea Britanie a înregistrat una dintre cele mai calde very din istorie, cu cer senin din mai până în septembrie

► 2003 - Valul de căldură european din 2003 a afectat o mare parte din Europa de Vest, doborând recordurile de temperatură în Franța, Portugalia și Spania, unde aproape 15.000 de oameni au murit. În Portugalia, temperaturile au ajuns până la 47°C.

► 2006 – Canicula din 2006 a fost a doua care a lovit dur Europa în doar patru ani.

► 2007 a fost un nou an canicular care a lovit de data aceasta sud-estul Europei. Bulgaria a înregistrat cel mai fierbinte an din istorie, iar în Grecia s-au produs incendii de vegetație uriașe.

► 2010 – Valul de căldură din emisfera Nordică. A lovit în special Rusia, țările Scandinave și China.

► 2016 – este cel mai fierbinte an din istorie de când se fac măsurători meteorologice

► 2019 – Canicula din iulie 2019 a doborât recordurile de temperature în majoritatea țărilor din nord-vestul Europei - 2,1°C (3,8 °F) în Țările de Jos – 39,3°C, în Belgia 38,8°C, Luxemburg – 40,8°C, în Germania – 41,2°C și în Regatul Unit - 38.7°C.

2020 - Valul de căldură Siberian. Pe 20 iunie s-au înregistrat 38°C într-un oraș din Siberia, posibil cea mai ridicată temperatură înregistraă atât de aproape de cercul Arctic.

Sursa: Yahoo News Etichete: , , , Dată publicare: 18-07-2022 16:06