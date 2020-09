Campanie de strângere a electronicelor vechi în Gorj. Ce au putut să scoată oamenii la poartă

Suntem în continuare codași la reciclarea aparatelor electronice vechi, pe care preferăm să le ținem în casă până când nu mai avem loc de ele.

În Gorj a început o campanie de strângere a acestor deșeuri. Oamenii au scos la porți și câte 5- 6 televizoare dintr-o singură casă.

Pe listă mai încap calculatoare, laptopuri sau frigidere de care oamenii scapă de-abia acum, după ce și-au schimbat vechile aparate cu unele noi.

”- Alea vechi nu mai aveam ce face cu ele, mai avem o ladă cu mai multe sertare.

- Și astea consumă mai puțin.

- Clar consumă mai puțin decât cele vechi”.

Acest localnic din comuna Câlnic și-a schimbat în ultimii doi ani majoritatea produselor electrocasnice din gospodărie.

La fel ca el sunt și alți săteni care s-au trezit că au podul casei plin de tot felul de aparate de care au uitat acolo de ani de zile.

”Ștefan Ciobanu, localnic: Vreo 4- 5 televizoare, calculatoare, unități am vreo 3- 4, trebuie s-o schimb și pe aia din casă că e veche, are vreo 4-5 ani.

Reporter: Ați trecut pe laptop.

Ștefan Ciobanu: Nu, tot calculator că sunt de stil vechi, are nepoata, chiar îl dăm și pe al ei”.

”Trifon Năsturel, localnic: Am avut vreo 5 televizoare din astea, un aragaz, electronice vechi, n-am ce face cu ele, facem curățenie, luăm altele noi, la modă.

Reporter: Cât sunt de vechi?

Trifon Năsturel: Păi, eu știu de când sunt…”.

După ce își fac inventarul cu obiectele predate oamenii tot mai descoperă că le-a mai rămas câte ceva de aruncat.

”Localnică: Două televizoare, dacă mai vin peste o lună mai dau două.

Reporter: S-au strâns deja.

Localnică: Păi, am două care merg, dar pe 10 vine gineri-miu cu două noi și mai dau două.

Reporter: E bine?

Localnică: Decât deloc. Vroiam să le pun la container”.

Vouchere de 10 lei în schimbul deșeurilor

Pentru fiecare aparat sătenii primesc vouchere cu care pot cumpără aproape orice.

”Fiecare tichet e de 10 lei, pentru fiecare produs, ce e mai mic de 15 kg, e un tichet, ce e mai mare de 15 kg sunt două tichete de 10 lei”.

”Maria Ciobanu, localnică: Le țineam degeaba prin pod, ocupau locul.

Reporter: Nu le-ați aruncat niciodată?

Maria Ciobanu: Nu, niciodată nu le-am aruncat, le-am strâns să fie strânse”.

Cristian Danescu, reprezentant Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor Gorj: ”În ultimele campanii s-au strâns peste 50 – 80 de tone de deșeuri electrocasnice, anul acesta sperăm să strângem mult mai multe”.

Campania de strângere a deșeurilor electronice "România Reciclează" a început în iunie 2018, iar de atunci la nivel național s-au strâns peste 400 de tone.