Peste 150 de tone de electrocasnice vechi aruncate după Black Friday. Unde ajung

Reducerile de Black Friday i-au convins şi anul acesta pe români să renunțe la electrocasnicele vechi.

Peste 150 de tone de astfel de deșeuri au fost strânse în ultimele două luni din zeci de localităţi. Acolo unde nu se ocupă autorităţile locale, intervin asociaţiile de mediu. Potrivit normelor europene ar trebui să fie cel puțin un punct de colectare, la fiecare 50.000 de locuitori.

Un domn care locuieşte în cartierul Andronache din sectorul 2 al Capitalei a strâns zeci de aparate în garaj. Unele sunt mai vechi de 30 de ani.

Reporter: "Video-ul de când îl aveţi?"



Eugen Pârvan: "De dinainte de Revoluţie. Sunt primele video-uri apărute atunci. Mi l-a adus cineva din Germania."



Reporter: "Deci, îl aveţi de mai bine de 30 de ani aici?"



Eugen Pârvan: "Da! Am luat acum cu Black Friday. Tot am strâns, am strâns."

Şi în alte cazuri, asociaţiile de mediu au întins o mână de ajutor. Obiectele ajung la centre de sortare și reciclare din țară, dar și din alte state europene.

Roxana Puia, Environ: ''Ar trebui să fie măcar unul la 50.000 de locuitori, aparţine autorităţilor publice locale. Din păcate sunt foarte puţine, iar în România, deşeurile electrice se colectează prin retaileri sau în punctele pe care le organizează retailerii prin organizaţiile producătorilor.''

Organizațiile de reciclare înființate de firmele producătoare obţin fonduri din taxa pe care o suportă fiecare client atunci când își cumpără aparate noi.

Roxana Puia, Environ: ''De exemplu, la o maşină de spălat, din preţul de achiziţie, 30 lei îl reprezintă timbrul verde, un timbru verde care de la magazin, ajunge la această organizaţie cum suntem noi şi din această sumă, noi acoperim costurile de transport, reciclare s.a''.

Cosmin Teodoru, director, Ministerul Mediului: ''Timbrul verde exact de asta a fost introdus ca să acopere costurile de colectare transport şi valorificare a echipamentelor electrice devenite deşeuri. ''

O parte dintre deșeurile electrice de mari dimensiuni sunt preluate și direct de către retaileri. Potrivit normelor europene, aceștia sunt obligați să ridice de la domiciliul clienților obiectele voluminoase atunci când le livrează pe cele noi, fără niciun cost suplimentar.

În Germania, Suedia sau Belgia, mecanismul de colectare selectivă este extrem de bine pus la punct. Resturile de acest tip sunt preluate săptămânal din zone special amenjate, iar cei care le amestecă riscă amenzi de sute de euro.