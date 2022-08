”Câinele-robot de luptă”, armă de ultimă generație prezentată de Kremlin, e de fapt o jucărie care se vinde și în România

Nu a lipsit nici demonstrația făcută în fața presei cu capacitățile sale. A fost lăudat că poate duce în spate un lansator de rachete anti-tanc RPG-26 și este dotat cu un dispozitiv optic de ochire. Oficialii mai spun că poate realiza misiuni militare și civile, poate localiza ținte, poate păzi obiective. Însuși Putin l-a considerat “un sistem nou de luptă, o armă de înaltă precizie”.

Video of the M-81 robot-dog armed with an RPG-26 at the Army 2022 defense expo. https://t.co/rUnwoCMoyS pic.twitter.com/BEDjnwstN0