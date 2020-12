Câinele polițist Oscar a fost Moș Crăciun pentru cățeii de la un adăpost din Suceava. Cum a fost primit

Mai bine de 300 de căței de la un adăpost din Suceava au furat startul și au fost deja vizitați de Moș Crăciun.

Dar nu de un Moș oarecare. Ci de unul care vorbește pe limba lor. Adică un câine polițist aflat în prag de pensionare, care nu și-a făcut apariția cu lăbuțele goale.

Așa a fost întâmpinat Oscar la adăpostul din Suceava. Cățeii, îmbrăcați în ton cu sărbătorile de iarnă, l-au primit pe cel care a intrat în pielea lui Moș Crăciun cu mult entuziasm.

Ionuț Epureanu, purtător de cuvânt al IPJ Suceava: ”Este un gând bun pe care îl trimite câinele nostru de bază din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale. Oscar mai are un an până la pensie și s-a gândit să fie Moș Crăciun în ultimul său an de carieră”.

Patrupedul a fost însoțit de colegii alături de care ia parte la operațiuni speciale. De această dată însă, intervenția a fost una pașnică.

Oaspeții au mers cu 300 de kilograme de mâncare. Printre beneficiari se numără Beno.

Voluntară Asociația Casa lui Patrocle: ”Abandonat, firește, că toți puiuții ăștia de aici".

Spiridușii în uniformă au pregătit și un colind - în numele lui Oscar.

Cms. Ionuț Epurianu: ”Eu sunt Oscar, polițist/ Uneori mă simt și trist / Când îi văd pe alti căței / Chinuiți de derbedei / Ca totul să fie bine / Poliția Animalelor vine / Vă urez în două strofe / La mulți ani și sănătate! / Atunci când vrei / Totul se poate”.

Între voluntarii de acolo și polițiști există o colaborare strânsă.

Roxana Ciornei, Asociația Casa lui Patrocle: ”Anul acesta au existat două premiere naționale: aplicarea amenzii maxime pentru abandonarea unui motan la Bunești și cel cu cazul calului bătut la Dumbrăveni”.

La nivelul județului Suceava, anul acesta au fost finalizate aproape 20 de dosare penale în care animalele au fost victime.