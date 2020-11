VIDEO. O pisică a fost salvată de un câine dintre ruinele unei clădiri prăbușite în Izmir

Pisica a fost salvată la aproximativ 30 de ore după seism dintre rămășițele clădirii cu două etaje.

Câinele Asociației pentru Căutare și Salvare din Turcia a descoperit felina în timp ce cerceta ruinele.

Echipele de intervenție au spart un zid pentru a ajunge la pisica găsită de câinele din echipa K-9 și au predat-o stăpânilor săi.

‘We were more upset over the cat than the house’

A K9 dog has rescued a cat from the debris of a collapsed building after a powerful earthquake shook Turkey’s Izmir city pic.twitter.com/GstvWAJpSM