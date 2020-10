Ce a pățit un câine după ce s-a jucat în iarbă. Imaginea a devenit virală

Deși poate părea un extraterestru la prima vedere, este doar un câine care s-a tăvălit prin iarba proaspă tunsă de stăpânii săi.

„Un câine alb + iarbă proaspăt tăiată și udă”, este mesajul postat sâmbătă, pe Twitter, de stăpânul anumalului. De atunci, imaginea a adunat aproape 100.000 de like-uri și peste 10.000 de distribuiri.

Ulterior, bărbatul a revenit cu câteva poze care arată cum animalul se bălăcește într-o baltă. „Nu mai este câinele verde”, a scris el.

This is Buster my dog ????, he's a good boy.

He is not the 'green dog', who is definitely not a good boy ???? pic.twitter.com/xscJifIeau