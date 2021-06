Brexitul și pandemia pun pe butuci afacerile românilor din Marea Britanie

Criză sanitară, dar mai ales Brexit-ul, le îngreunează afacerile antreprenorilor noștri, din Marea Britanie.

Dacă până acum, recrutau în special români, acum, mulți au plecat din Regat, ori s-au reprofilat, în special cei din domeniul ospitalității.

Doritorii au nevoie pe lângă contract de muncă, și de viza de lucru, pentru care angajatorul plătește și câteva mii de lire de om.

Vasile Barbu locuiește de peste 20 de ani în Marea Britanie, unde are mai multe afaceri, printre care și două restaurante. După relaxarea restricțiilor a vrut să le redeschidă, însă a avut personal doar pentru unul. De 6 săptămâni caută bucătari și ospătari.

Vasile Barbu, antreprenor: "Cei pe care i-am avut înainte și-au găsit de lucru, alții au plecat în țară. Costul unui work permit pentru un est european este în jurul a 3700 de lire".

Și nu ar fi singura problemă.

Lucian Noghiu, antreprenor în construcții și tâmplărie: "Dacă cineva din UK își depune CV-ul pentru jobul ăla, sunt obligat să îl iau pe cel din UK. Asta e problema. O groază de români au plecat acasă, pentru că s-au speriat".

Dave Matthews are o firmă de IT cu peste 100 de salariați, în special români angajați înainte ca birocrația să îngreuneze recrutările. Când a avut nevoie de oameni noi a preferat tot români, dar care lucrează de la ei de acasă.

Dave Matthews, antreprenor în IT: "Cel mai recent loc de muncă este pentru un tehnician în IT, nu am putut găsi pe nimeni la nivel local cu aptitudinile pe care le doream. Am avut un român care a aplicat și am decis că e mult mai ușor, și cu acordul lor, au decis să stea în România, și acum o să-l angajăm la distanță, din UK".

Pe lângă taxa semnificativă ca să ducă în Marea Britanie un lucrător străin, angajatorul poate aștepta și câteva luni. În plus, trebuie să existe în firmă un angajat care să se ocupe în mod special de străini.

Sorina Stallard, membru Fondator DOR – Romanian Diaspora, organizație comunitară: "Pentru a putea angaja din Uniunea Europeană și, în general, din afara UK-ului, trebuie să aplice pentru o licență specială și costurile pentru această licență sunt, în general, între 600 și 1.500 de lire, în funcție de tipul de afacere pe care îl posedă. Nu sunt costuri neglijabile. Ai nevoie de două lucruri. Pe de-o parte, un contract de muncă și, pe de altă parte, o viză de lucru."

Aceste schimbări ar putea încuraja muncă la negru în Marea Britanie.

Diana Strioa, Consul onorific al românilor din Țara Galilor: "Munca ilegală este periculoasă. Vor fi chestii de genul: ca să mergi la spital trebuie să dovedești că ai plătit taxe, ori dacă lucrezi ilegal, cum poți să mergi la spital?".

În ultima perioadă, mai multor români le-a fost refuzat accesul în Regat în special celor care au declarat că merg la muncă.