Din economia totală de aproape 10 milioane lei, suma de 8,4 milioane lei - adică 84% - a fost generată în cele șase luni de mandat ale noii conduceri, se precizează într-un comunicat al Guvernului..

Diminuarea totală a cheltuielilor se ridică la 9.968.676 lei.

Semestrul 2 al anului 2025 a înregistrat cheltuieli de 12,7 milioane lei, cu 39,9% mai puțin decât semestrul 2 al anului 2024 (21,1 milioane lei) și cu 41,1% sub semestrul 2 al anului 2023 (21,5 milioane lei). În prima jumătate a anului 2025, reducerea față de 2024 a fost de 7,4%.

Nu mai există șoferi în SGG

Una dintre cele mai importante realizări o reprezintă optimizarea cheltuielilor de transport.

Începând din vara anului 2025, Cancelaria a renegociat și, ulterior, a reziliat contractele de asigurare a serviciilor de transport cu RA-APPS, rezultând în economii substanțiale:

Reducerea numărului de autovehicule de la 30 la 17

Eliminarea serviciilor de transport cu șofer inclus, pentru fiecare demnitar, astfel că în prezent toți demnitarii își conduc singuri autovehiculele de serviciu

Tranziția de la contractul de transport persoane cu RA APPS (mașină + șofer) la contractul de leasing operațional pentru 17 autovehicule Dacia (fără șofer) a generat o reducere semnificativă a costului lunar.

Situația funcționarilor publici

La capitolul „optimizării” resurselor umane, reorganizarea formală, anunțată public de Șeful Cancelariei pe 18 iulie 2025, prevede reducerea numărului total de posturi de la 176 la aproximativ 105 (reducere de 40%), cu o economie estimată de circa 850.000 lei pe lună: 615.000 lei din reducerea aparatului demnitarilor și circa 235.000 lei din eficientizarea corpului de funcționari. Această reorganizare nu a putut fi implementată până la această dată, întrucât se așteaptă semnarea proiectului de reorganizare de către Secretarul General al Guvernului.

în ianuarie 2026, din cele 176 de posturi prevăzute în statul de funcții, doar 117 sunt efectiv ocupate (66,48%), 59 sunt vacante (33,52%); dintre acestea 13 sunt temporar vacante (detașări, suspendări, concedii fără plată), iar 5 sunt temporar ocupate. Cea mai semnificativă reducere s-a produs la nivelul personalului contractual din cabinetele demnitarilor: de la 42 de persoane (ianuarie 2025) la doar 19 (ianuarie 2026), ceea ce înseamnă o scădere de 55%, cu 35 de posturi vacante din totalul de 54. Numărul demnitarilor activi a scăzut de la 19 la 14, cu 7 posturi vacante din 21. Corpul funcționarilor publici a rămas relativ stabil, de la 61 la 63 persoane active.

Comparativ cu ianuarie 2024, reducerea este și mai pronunțată: de la 142 la 117 persoane active (-17,61%). Numărul total de posturi s-a redus de la 180 (ianuarie 2024) la 176 (ianuarie 2025 și 2026), iar rata de ocupare a scăzut de la 78,9% la 66,48%.