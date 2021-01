Bogdan Stanoevici a murit de Covid-19. Actorul și politicianul nu credea că virusul este periculos

Actorul Bogdan Stanoevici a murit după ce s-a infectat cu SARS COV 2. Fost ministru și candidat la președinție, Stanoevici ar fi ajuns inițial la Spitalul Sfântul Pantelimon din Capitală la jumătatea lunii noiembrie.

Suferea deja de o formă severă a bolii și după săptămâni de spitalizare la ATI a fost transferat la CC Iliescu, unde a primit imediat oxigen.

Starea lui s-a agravat în continuare, a fost intubat, iar medicii au încercat să-l salveze cu ajutorul unui plămân artificial. Din păcate, n-a răspuns la niciun tratament.

Bogdan Stanoevici a ajuns la Spitalul Sfântul Pantelimon la jumătatea lunii noiembrie, diagnosticat cu COVID 19. Surse medicale spun că a avut nevoie de suport cu oxigen pentru că avea o formă severă a bolii. Cei apropiați au aflat târziu că este bolnav.

”Marian Râlea, prieten: Am făcut facultatea împreună, am fost și foarte buni prieteni, am și jucat în seriale, era un luptător, noi am sperat și ne-am rugat. Avea telefonul închis, aflam câte ceva, încercam să ne interesăm la spital și toate veștile erau triste, nimeni nu ne putea spune că e mai bine. Am încercat să-l sunăm și ne-am alertat și atunci am aflat că e internat, dar veștile erau bune, a trecut peste acea perioadă mai departe, nu știm ce s-a întâmplat.

Reporter: Știați să fi avut și alte boli?

Marian Râlea: Nu, adică nu atât de grave”.

Când stătea i s-a agravat, medicii l-au intubat. Ulterior a fost transferat la Spitalul CC Iliescu, unde a fost conectat la un aparat care înlocuiește funcția pulmonară.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Sfântul Pantelimon susține că transferul s-a făcut la jumătatea lunii decembrie. Pentru că în spațiul public a apărut informația că în Sfântul Pantelimon ar fi luat o infecție intraspitalicească, am încercat să confirmăm informația cu reprezentanții spitalului.

”- Întrebarea mea e dacă se confirmă că el ar fi contactat în spital această infecție, această bacterie.

- Vă sfătuiesc să vorbiți cu domnul manager”.

Deși am solicitat un punct de vedere oficial, reprezentanții spitalului au refuzat să răspundă. Bogdan Stanoevici a fost unul dintre cei care au contestat public măsurile de protecție impuse de autorități.

”Imunizarea de turmă e o realitate prin care trebuie să trecem. Ce vor ei? Ne-au pus deja botniță, iar acum vor să facă din noi ce naziștii au făcut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”.

”Majoritatea ar fi murit oricum”

Pe rețelele de socializare le-a vorbit celor ce-l urmăreau despre inutilitatea măștii.

”Pentru mine este o botniță. Nu vă apără de coronavirus, oameni buni. Dar n-am spus niciodată să nu o purtați. Purtați-o. Cei care vreți să o purtti, purtați-o, eu mă crucesc în continuare când văd pe stradă tineri purtând mască pe stradă, ca să ce?”.

Stanoevici nu nega existenta virusului, însă susținea că nu e periculos. Într-o altă postare afirma că doar cei foarte bolnavi sunt uciși de Sars-Cov-2.

Chiar el era în putere înainte de a se infecta cu noul coronavirus și a participat la campania electorală pentru parlamentare.

”Majoritatea celor declarați decedați ar fi murit oricum, poate să pară cinic, toți cei care au murit peste 80% aveau boli foarte grave, unele în stare terminală”.

Marian Râlea: "Nu am avut discuții despre lupta asta a lui, o singură dată l-am rugat să se gândească mai bine și el a spus: ce mai am de pierdut?".

Bogdan Stanoevici avea 62 de ani și a fost actor. Iubitorii de film l-au văzut printre altele în ”Trandafirul Galben”, ”Secretul lui Nemesis” și ”Noi cei din linia întâi”, dar și în seriale de televiziune.

În ultima perioadă intrase în politică. A fost ministrul Românilor de Pretutindeni în Guvernul Ponta III, directorul circului Globus și a candidat la ultimele alegeri prezidențiale și parlamentare. A fost căsătorit și avea un copil care trăiește la Paris.