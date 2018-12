Bătrân bolnav, bătut de 3 indivizi, care voiau să îl jefuiască

În prag de iarnă, când se întunecă devreme şi nimeni nu mai circulă pe uliţe, bătrânii care locuiesc singuri la ţară devin ţintele hoţilor. Indivizii îi atacă pe bieţii oameni care şi aşa reuşesc cu greu să se întreţină.

Este şi cazul unui bunic de 77 de ani din judeţul Constanța care a fost atacat şi bătut în casa de trei indivizi care au vrut să-i fure pensia.

Gospodarul de 77 de ani, rămas văduv, locuieşte singur în satul Băltăgeşti , din judeţul Constanța. Deşi boala îl chinuie de mai mulţi ani, bătrânul şi-a încropit o gospodărie cu tot ce avea nevoie.

Toate acestea au atras atenţia unor indivizi fără căpătâi din acelaşi sat care s-au gândit că îl pot prăda pe bătrân fără riscuri. Puţin după lăsarea întunericului l-au atacat chiar în casă.

Constantin Dominte, victimă: "Am ieşit afară, am strigat hoţii, nu m-a auzit nimeni. Au venit şi a doua oară iar au bătut în geamul ăsta şi am strigat hoţii hoţii şi am ieşit cu lanterna şi mă duc în spate acolo mi-a tras una. Am avut noroc că nu mi-a dat în ochi că eram terminat. Ei n-au venit după găini, ci după bani că sunt pensionar şi zice că pensionarii au bani pentru ei."

În cele din urmă câţiva vecini au auzit ţipetele bătrânului, iar atacatorii au fugit pe un câmp. Oamenii au reuşit să-i identifice şi atfel au ajuns şi poliţiştii la suspecţi.

Marius Niculescu, ofiţer de presă IPJ Constanța: "Au încercat să intre peste un bătrân pe care anterior l-au lovit cu un obiect contondent în zona capului. Cei trei sunt cercetaţi în prezent pentru loviri şi alte violențe şi pentru violare de domiciliu."

În satele izolate, bătrânii singuri sunt cei mai expuşi, o recunosc chiar ei.

Localnică: "De furat se fură nu poţi să ştii noi suntem mai tineri nu avem frică dar sunt alţii bătrâni care le e frică."

Poliţiştii le recomanda persoanelor în vârstă să evite discuţiile cu persoane dubioase sau necunoscute care le pun intraberi indiscrete, şi să încuie porţile pe timpul nopţii.