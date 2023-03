Bătaie la PSD Cluj: Consilierul Anca Ciubăncan a ajuns la spital cu coastele rupte. Altă membră PSD are piciorul în ghips

Este vorba despre consilierul local PSD Anca Ciubăncan, care ar fi fost bătută de alte trei femei, între care Angela Sacaliș și Evelina Milea, președintele organizației de tineret al PSD Cluj, scrie Foaia Transilvană.

Problema ar fi fost faptul că Ciubăncan le-ar fi reproșat celor trei că fumează în sediul instituției.

“Am picat în fața partidului. Nu am intrat în partid. Totul s-a întâmplat în curte. Am ajuns la sediu și le-am cerut să deschidă poarta cu telecomanda. Fumau ca turcoaicele înăuntru. Și le-am spus să nu își bată joc de munca altora. Atunci Sacaliș a început să mă înjure. În acel moment le-am spus că sediul PSD este spațiul public. Sacaliș mi-a să o f** pe mama și pe Aurelia Cristea cu legea ei. (…)Sacaliș a venit și a sărit pe mine și avea niște teniși în picioare și mi-a dat cu picioarele în burtă. Am reușit să ma trag și atunci Sacaliș a revenit și m-a împins și am căzut, și m-am lovit la cap. Îmi e foarte rău și am o senzație de vomă …”, a declarat Anca Ciubăncan.

La rândul său, Angela Sacaliș a postat pe Facebook o imagina cu piciorul ghips, dar și punctul său de vedere.

"Înainte să credeți, cercetați și întrebați persoanele potrivite.

Legat de incidentul din 17 martie, în care am fost acuzată pe nedrept, multe informații sunt false și total eronate. A fost un scandal în care eu m-am ales cu piciorul în ghips și cu imaginea pătată, dar nu a fost provocat de mine sau de tinerele domnișoare ale căror nume a apărut peste tot în presă. Tot ce a spus 'doamna' Anca Ciubăncan este FALS! Ea a fost cea care a pornit conflictul și tot ea s-a folosit de vechile metehne să se impună, după cum deja se știe în spațiul public", a transmis ea pe Facebook.

"Ciubăncan, pentru că 'doamnă' este mult spus, a dat dovadă de cel mai josnic comportament pentru o femeie. În loc să apeleze la o atitudine demnă de o consilieră locală și să se folosească de dialog, ea s-a rezumat la violență. O spun cu subiect și predicat: Nici eu și nici domnișoarele menționate de dânsa în acest conflict nu suntem vinovate de acest incident. Dezaprob în totalitate abuzurile în orice formă a lor, fizice și psihice, și le condamn cu vehemență. Acum ne punem încrederea în organele legii să stabilească adevăratul vinovat pentru acest incident și ne așteptăm la o soluționare cât mai corecta și cât mai grabnica din partea justiției. Avem încredere că tot adevărul va ieși la lumină. După cum chiar spuneam, acuzațiile doamnei Ciubăncan nu sunt conforme cu realitatea", a continuat Angela Sacaliș.

Sursa: Foaia Transilvana Etichete: , Dată publicare: 18-03-2023 18:01