Bărbatul care l-a stropit cu cerneală pe George Simion: Dacă poliţia nu ar fi intervenit, aș fi fost linşat. Am fost lovit

Pro TV

Bărbatul care l-a stropit pe George Simion cu cerneală pe față la manifestațiile de la Iași de Mica Unire a spus că dacă nu intervenea poliția, mulțimea l-ar fi linșat.

„După ce am dat cu cerneală în el, am încercat să plec de acolo, moment în care am fost pus la pământ şi lovit de mai multe persoane, aceste persoane fiind bineînţeles din grupul AUR. Din câte am înţeles de la Poliţie, de la audieri, acele persoane erau din Bucureşti. Am fost lovit în cap şi în coaste, mi-au tras masca, mi-au dat jos blugii, moment în care eu am cerut ajutorul Poliţiei. Poliţia m-a ajutat şi m-a scos din mulţimea respectivă; dacă nu ceream ajutorul Poliţiei, iar dacă poliţiştii nu ar fi intervenit, cu siguranţă acei indivizi mă lăsau la pământ şi m-ar fi linşat. Aveau o agresivitate ieşită din comun”, a spus bărbatul, pentru Ziarul de Iași.

Citește și:

►FOTO. Cele mai bune meme-uri cu George Simion stropit cu cerneală. Liderul AUR e ”Braveheart”

►George Simion, după ce a fost atacat cu cerneală la Iași: ”E zi de sărbătoare, să nu-l amendeze”



Însă el a decis să nu depună plângere împotriva agresorilor.

„Nu vreau să-mi complic viaţa”, a susţinut acesta.

Despre amenda primită de el, tânărul de 32 de ani spune că I se pare corectă. „Mi se pare corectă amenda pe care am primit-o, este o amendă contravenţională”, a spus tânărul.

Întrebat dacă regretă ceea ce a făcut, bărbatul a spus că având în vedere la ce s-a ajuns regretă că și-a expus apropiații.

„Sincer, îmi pare rău la ceea ce s-a ajuns, la ceea ce s-a difuzat la TV şi în mass-media. În primul rând, mi-am pus familia, prietenii în nişte situaţii neplăcute. Dacă m-aş mai fi gândit că ar putea să se ajungă aici, probabil nu m-aş fi complicat cu această acţiune”, a declarat el.

El a precizat că prin gestul său a dorit să sublinieze un mesaj transmis lui George Simion, precizând că a fost un protest față de mesajele pe care liderul AUR le transmite cu „minciuni, ură şi dezbinare”.

"Acest gest a fost o lecţie din partea poporului"

„I-aş spune că nu suntem uşor de manipulat aşa cum crede el. Consider că acest gest a fost o lecţie din partea poporului, din partea oamenilor care reprezintă aceleaşi principii ca şi mine. Simion mi se pare lipsit de principii. Am nişte principii pe care George Simion încearcă să le calce în picioare, manipulează societatea în direcţia în care vrea numai el. Încearcă să facă propria lui ideologie, nu ştiu cum să spun exact”, a punctat tânărul.

„Ce aş vrea să-i transmit lui George Simion este să nu creadă că toţi românii sunt fraieri, nu toţi românii sunt uşor de manipulat. Adică, în ultimii doi ani, nu a făcut nimic altceva decât circ şi panaramă în societate. Pe mine mă dezgustă acest gen de atitudine, oameni plătiţi din bani publici care să facă ce? Circ”, a mai spus aceasta.