Bărbat ucis chiar de fratele său, pentru casa părintească. Crima din Arad a îngrozit sătenii

Vecinii spun că cei doi consumau des alcool, iar cearta fatală ar fi pornit de la o moștenire. Când a fost ridicat de poliție, fratele mai mare a spus că victima ... și-a meritat soarta.

Tragedia a avut loc în satul arădean Neudorf, după o seară în care cei doi frați - de 39 și 46 de ani - s-ar fi îmbătat și ar fi reluat discuțiile nesfârșite pe tema casei părintești. Fosta soacră a fratelui mai mare povestește că se dușmăneau din cauza moștenirii, însă nimeni nu se aștepta la un așa deznodământ.

Fosta soacră: „Nu se înţelege nici cu sora, pentru casă s-au certat, sora după moartea mamei, pe tata lor l-a luat la ea, şi sora zice că ar fi băgat nişte chiriaşi. Caută scandal când era băut, chiar din nimica, de multe ori şi cu mine, nu că mă ameninţa, numai că vorbea aşa, mai brutal, şi-mi era frică”.

Bărbatul de 46 de ani are doi copii, însă căsnicia lui s-a încheiat din cauza băuturii și a comportamentului agresiv, dus la apogeu în noaptea tragediei. Discuțiile ar fi fost urmate de lovituri cu pumnii, picioarele, dar și cu obiecte din casă, până când mezinul a rămas fără suflare.

Vecin: „Azi dimineaţă am auzit, m-or sunat, am auzit câinele lătrând azi noapte, nu am ieşit afară, se mai certau ei din când în când, dar să se ajungă aici... numai de la băutură”.

„Ăla ce-i mort este finul meu, eu nu ştiu să se fi certat. De la băutură pleacă” spune o vecină.

Alertați de vecini, polițiștii l-au găsit pe presupusul criminal chiar în bătătura casei. Individul i-a uimit pe criminaliști cu declarația pe care a dat-o.

Pavel Pâlcu, procuror criminalist la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad: „Că şi-a meritat, fratele lui şi-a meritat soarta, că nu regretă nimic, nici un moment nu a avut sentimentul de regret pentru comiterea faptei”

Individul a fost reținut pentru omor și violență în familie.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 13-03-2023 08:36