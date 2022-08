Detalii tulburătoare în cazul de la Arad, unde doi studenți și-au ucis prietenul. Ce au auzit vecinii în timpul crimei

Victima, stabilită în România de mai mulți ani, divorțase în 2019. Iar anul trecut s-a înscris la examenul de rezidențiat la care, până la urmă, nu s-a mai prezentat. Cei doi marocani, de 20 și 21 de ani, au fost arestați preventiv.

Procurorii susţin că tunisianul s-ar fi întâlnit cu cei doi marocani la o terasă din cartierul Aurel Vlaicu din Arad. S-au retras apoi în apartamentul închiriat de marocani, au băut împreună şi chiar ar fi consumat droguri, spun anchetatorii.

Bărbat: ”Am auzit o bubuitură de la vecinul de sus. S-au trezit copiii, soția. Ne-am întrebat că nu știam ce se întâmplă. Nu am ajuns noi am ideea că s-a întâmplat o crimă. Ne-am gândit că o fi picat vreun televizor sau ceva. Nu s-au auzit țipete. Soția i-a văzut până la magazin unde tot serveau, din câte am înțeles de la proprietara magazinului, băuturi alcoolice.”

Nu se ştie cum a izbucnit cearta dintre ei. Cert e că scandalul a degenerat într-o încăierare, soldată cu moartea tunisianului.

Ce au auzit vecinii

Vecinii spun că au auzit zgomote puternice, dar au crezut că e o petrecere.

Vecină: ”La 4 şi 5 dimineaţa am auzit un zgomot din somn, dând cu uşa, au cutremurat şi geamurile. După aia ne-am uitat pe geam şi am văzut o maşină de salvare venind, una de poliţie. Cu o săptămână înainte tot timpul făceau gălăgie, dar nu o gălăgie de nu puteai să dormi, se auzeau vorbind mai tare.

Vecină: ”Dimineaţa am auzit de la omul de serviciu, care o zis că, știți că astă noapte la ora 3 a fost o crimă. Doamne apară şi fereşte.”



Ruxandra Tarcea, purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad: ”La nivelul parchetului de pe lângă tribunalul Arad se efectuează cercetări față de doi inculpaţi de cetăţenie marocană privind săvârşirea infracţiunii de omor pe fondul consumului de alcool şi droguri".

Suspecții sunt arestați preventiv pentru 30 de zile.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 08-08-2022 17:19