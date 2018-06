Bărbat din Motru, dat dispărut de familie. Urma un tratament pentru depresie

Disperare în familia unui bărbat de 45 de ani din Motru despre care, de marţi, nu mai ştie nimeni nimic.

Tata a doi copii, omul a plecat de-acasă fără să spună niciun cuvânt. De atunci, rudele îl caută fără încetare, însă în zadar. În ultimele două săptămâni bărbatul urmase un tratament pentru depresie, iar când a plecat de acasă nu şi-a mai luat medicamentele, pe motiv că se simţea mai bine.

Ion Stănulescu a plecat marţi de-acasă. I-a spus soţiei că iese la plimbare. Şi i-a dat asigurări surorii sale că se simte mai bine.

Cornelia Lăpădat - sora dispărutului: "Mi-a zis că nu mai ia tratament că se simte mai bine şi atât, a zis că dacă e ceva mă sună şi pe la 3 şi ceva m-a sunat cumnata să mă întrebe dacă e la mine. Zice nu îl mai găsesc, are telefonul închis şi nu mai ştiu de unde să îl iau şi am pornit căutările prin oraş, peste tot".

Claudia Stănulescu - soţia bărbatului dispărut: "A zis că iasă la aer, m-a întrebat dacă plec, să îşi ia cheile".

Reporter: "A luat acte ceva cu dumnealui".

Claudia Stănescu: "Nu, nimic, ne aşteptam la ce e mai rău, dar tot speram să fie bine."



Bărbatul nu şi-a luat cu el decât un telefon mobil, care este însă închis. Rudele şi prietenii s-au mobilizat imediat, împreună cu poliţişti şi jandarmi, pentru căutări de amploare, dar după trei zile bărbatul este de negăsit.

Alex Vătavu - nepot: "Am împărţit poze la taximetrişti, la cei care fac maxi taxi, am căutat cu poliţia cu jandarmii, cu câinii, zona lacuri, dealuri, păduri, râuri cu tot ce s-a putut căuta, am căutat".

Bărbatul lucra ca muncitor la un atelier de mobilă. Era foarte cunoscut în oraş pentru că montase mobila în multe apartamente din Motru.

Ileana Vătavu - vecină: "Îşi iubea copii şi soţia, ne ajută pe fiecare, noi ăştia mai bătrâni. Îmi pare rău, nu cred că el a făcut aşa ceva pentru că copii erau lumina ochilor lui."

Aurica Rusu - vecină: "Un băiat bun, de nota 10, milos şi sufletist".

Reporter: "Ce s-ar fi putut întâmpla".

Vecină: "Supărările, neajunsurile".

Bărbatul a fost dat în urmărire naţională. În ziua în care a plecat de acasă, purta pantaloni scurţi verzi, un tricou albastru şi sandale. Cine ştie ceva despre el, este rugat să sune la 112.