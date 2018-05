Impactul copleșitor pe care campania ȘTIRILE PRO TV despre depresie l-a avut asupra românilor

Timp de o lună v-am prezentat o serie de poveşti de viaţă în cadrul campaniei Ştirilor PROTV "Rătăcit în sine. Depresia, boala mileniului".

Impactul a fost copleşitor, însă specialiştii cred că acesta este abia începutul. Din reacţiile primite, observăm că mărturisirile tulburătoare făcute în faţa camerelor de filmat i-au determinat pe mulţi telespectatori să se oprească puţin din vârtejul cotidian şi să privească în sufletul lor. Şi uneori, pentru câteva minute ecranul televizorului s-a transformat într-o oglindă pentru cei care poartă povara depresiei, considerată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii principală dizabilitate la nivel mondial.

Diana Dumitrescu: Mă bucur foarte mult că am participat la campanie.

Monica Bârlădeanu: A fost absolut copleşitor.

Oana Roman: Am primit foarte multe comentarii dar şi mesaje, sute, multe sute.

Diana Dumitrescu: Oamenii într-adevăr suferă.

Monica Bârlădeanu: M-am simţit efectiv goală în faţa lumii întregi.

Mihai Bran, psihiatru: M-au contactat foarte mulţi oameni care au început să caute ajutor

Cristina Bălan: Le mulţumesc pentru acest lucru, pentru că le pasă.

Mărturiile acestor oameni le-au dat curajul românilor să vorbească despre propriile lor suferinţe şi să ceară ajutor.

Nu ştim exact cât de mulţi oameni au apelat la ajutorul unui specialist la nivel naţional. Însă, faptul că peste un milion de oameni au urmărit reportajele doar pe site-ul şi pagina de Facebook Știrile PRO TV, că filmuleţele de promovare s-au viralizat pe reţelele de socializare, iar majoritatea comentariilor au fost pozitive arată, pentru prima dată, în România că mulţi oameni pot vorbi despre suferinţa lor.

Români care au găsit puterea să se deschidă şi să se uite cu sinceritate în sufletul lor. Aşa cum au făcut-o toţi cei care s-au alăturat campaniei.

Elena Lasconi: AVUT VREODATĂ GÂNDURI DE ŞUICID? ŢI-AU TRECUT PRIN CAP?

Andreea Raicu: Mi-am dorit să se termine această dramă şi această durere pe care o simţeam. Nu ştiu cum dar vroiam să se termine.

Andreea Raicu: ”Am primit extraordinar de multe mesaje pe Facebook şi pe Instagram în care oamenii îmi mulţumeau foarte tare pentru faptul că am avut deschiderea să vorbesc despre depresie. Îi încurajez ori să-mi scrie ori să se adreseze unui psihiatru pentru că nu este o ruşine, se crează dezechilibre chimice, dezechilibre emoţionale care trebuie rezolvate pentru că altfel ajungem să nu mai putem să ieşim din depresie.”

Cristina Bălan: Un om sănătos nu se gândeşte cum să sară de la etaj, dar pentru un depresiv e o opţiune.

Elena Lasconi: TE-AI GÂNDIT?

Cristina Bălan: Da da

Elena Lasconi: CE TE GÂNDEAI?

Cristina Bălan: Că n-ar fi mai simplu că dacă nu am poftă de viaţă dacă tot sunt nașpa şi urâtă şi netalentată, n-ar fi mai simplu să nu mai fiu? Mi se pare absurdă mentalitatea asta ca fiecare cu a mă-sii, de ce fiecare cu a mă-sii, adică nu ne interesează de unul de altul şi ăsta e rezultatul. Ajungem nişte depresivi, ajungem să fim răutăcioşi unii cu alţii din suferinţă.

Cristina Bălan: ”Au fost oameni care m-au sfătuit, unii au mers pe credinţă, alţii spre psihoterapie şi le mulţumesc pentru acest lucru, pentru că le pasă, pentru asta le mulţumesc.”

Specialiştii susţin că reacţiile pozitive ale românilor faţă de poveştile de viaţă prezentate înseamnă că oamenii au început să înţeleagă că depresia e o boală, nu un moft. Şi că e posibil ca mulţi dintre ei să poarte ei înşişi această povară.

Mihai Bran, psihiatru: ”Faptul că aceste vedete au avut curajul să se expună, să-şi spună poveştile de viaţă triste, să-şi pună sufletul pe tavă, nu pot decât să le felicit şi să le apreciez pentru curajul pe care l-au avut. Iar faptul că oamenii au înţeles acest lucru şi nu le-au criticat, nu le-au blamat e un mare plus. Înseamnă că începem să ne educăm, să învăţăm despre sănătatea mintală şi să vorbim aşa cum este normal ca şi când am vorbi despre orice altă boală.”

Elena Lasconi: CARE AU FOST CELE MAI CUMPLITE LUCRURI CARE ŢI-AU RĂMAS ÎN MINTE?

Monica Bârlădeanu: Zgomotele înfundate, ştii cum e când loveşti un corp şi corpul ăla se loveşte de altceva dar e un perete şi e o bufnitură. Loviturile în corp sună într-un anume fel.

Elena Lasconi: ŞI CE SIMŢEAI ÎN MOMENTUL ĂLA?

Monica Bârlădeanu: Teroare, mai mare teroare era când după un episode din asta nu mai zicea niciunul nimic şi atunci îmi era frică să deschid uşa. El a murit după o lună a fost ultima lui vizită la noi acasă

Elena Lasconi: DAR CE S-A ÎNTÂMPLAT?

Monica Bârlădeanu: Aşa a vrut el. Și când te gândeşti că toată lumea se uită la noi şi zice "că suntem prinţese"

Monica Bârlădeanu: ”Doamne, de când s-a difuzat reportajul reacţiile nu încetează să apară pe diferite canale. Sunt oameni care mi-au povestit. Doamne, am aici un print ale unor poveşti extrem de similare. Mămici care ascundeau cuţitele în momentul în care soţul venea acasă. Mi s-a părut aşa că în sfârșit aceşti oameni au simţit că e voie să vorbească despre asta şi că dacă o fac nu vor fi ostracizaţi, nu va râde nimeni de ei şi nici nu vor fi izolaţi.”

Reacţia în masă a oamenilor care au urmărit campania le-au determinat pe vedete să meargă mai departe. Să transforme într-o misiune, în acţiuni concrete dorinţa lor de a-şi ajuta semenii.

Diana Dumitrescu: ”Mă bucur că fața mea şi povestea mea i-a inspirat şi vreau să-i ajut, drept pentru care eu voi continua campania ta cu un soi de workshop pe care îl voi intitula "Eu sunt aici". De aici a pornit că eu le-am dat povestea mea de mail . "Eu sunt aici", prin care vreau ca oamenii să conştientizeze că noi trebuie să fim pe primul loc.”

Oana Roman: Un an de zile nu am ieşit din casă, nu munceam, nu socializam, nu ieşeam cu nimeni, nu voiam să ştiu de nimeni.

Elena Lasconi: CINE CREZI CĂ TE-A IUBIT CEL MAI MULT PE LUMEA ASTA?

Oana Roman: Uite asta nu m-am întrebat…cred că cel mai mult pe lumea asta mă iubeşte fiica mea clar. O femeie când e întrebata "care a fost cel mai frumos moment din viaţa ta" e o întrebare standard ce răspund 90% din femei?! "când am născut" ei bine nu. Nu. Cea mai fericită zi din viaţa mea nu a fost când am născut, cea mai fericită zi a fost când a venit fiica mea prima oară în viaţa ei, avea doi ani şi câteva luni şi mi-a zis "mami, te iubesc!" . Aia e! nu când ai născut, ăla e momentul. Şi cine mă mai iubeşte cel mai mult? Câinele. Sincer.”

Oana Roman: ”Oau! a fost aşa cum ar spune ameicanii "overwhelming", adică a urmat un val de reacţii de mesaje pe toate canalele posibile şi imposibile. Sunt foarte mulţi care mi-au spus că mă apreciază şi mă admiră pentru că am avut curaj să vorbesc public despre toate aceste probleme.”

Mihai Bran, psihiatru: ”Sunt convins că răsunetul campaniei va fi mult mai mare decât este în prezent şi din ce în ce mai mulţi oameni vor reuşi să depăşească această frică de a vorbi despre problemele mintale şi să caute ajutor la specialişti.”

Există însă o mare problemă: România e la pământ la acest capitol. Avem zece psihiatri şi cinci psihoterapeuţi la suta de mii de locuitori. De 20 de ori mai puţin decât minimum acceptat în Europa. Iar educaţia în ceea ce priveşte depresia este aproape inexistentă.

Singurul lucru pe care îl face statul pentru cei aproape două milioane de români diagnosticaţi cu depresie este decontarea consultaţiei la psihiatru. Plus câteva medicamente antidepresive.

Terapia atât de necesară nu este însă la îndemâna oricui. Preţul unei şedinţe variază între 50 şi 300 de lei. La fel de adevărat este şi faptul că o depresie dusă pe picioare poate fi mult mai costisitoare: deciziile luate de suferind sunt de fiecare dată în defavoarea lui. Şi se poate sfârşi mai rău de atât. Statisticile arată că depresiile netratate duc de multe ori la suicid.

