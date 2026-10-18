Polițiștii au deschis, acum, un dosar penal pentru violență în familie.

Scandalul ar fi început sâmbătă după-amiază în gospodăria din localitatea Braniștea, județul Bistrița-Năsăud.

Bătrânul de 73 de ani stătea în pat, când fiul în vârstă de 52 de ani ar fi devenit agresiv.

Pentru a se apăra, tatăl a luat un cuțit de pe masă și l-a înjunghiat pe bărbat în zona pieptului.

Imediat, autoritățile au fost alertate.

Localnic: „S-a certat cu taică-său și l-a înjunghiat, tatăl pe fecior, a venit după el SMURD-ul și l-a dus.”

Reporter: „Era un om de scandal?”

Localnic: „Nu era el așa, nu avea treabă cu nimeni.”

Localnic: „Am văzut tot, poliția, jandarmeria. Erau trei, patru mașini acolo în curbă.”

Cornel Săsărman, viceprimarul comunei Braniștea: „Probabil că băiatul mai consuma alcool, se mai certau așa, dar nu să se audă.”

Victima a fost transportată la spital în stare gravă.

Crina Sârb, purtător de cuvânt al IPJ Bistrița-Năsăud: „Bărbatul de 73 de ani se află în custodia polițiștilor din cadrul Poliției orașului Beclean.”

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să clarifice dacă a fost autoapărare sau un atac cu premeditare.