Avioane de luptă britanice, trimise din România pentru interceptarea unui bombardier rus, deasupra Mării Negre

"Avioane de vânătoare Typhoon staţionate în România au fost trimise ca reacţie la prezenţa unui avion rus Suhoi Su-24 Fencer în apropierea spaţiului aerian NATO, deasupra Mării Negre", se arată într-un comunicat al Forţelor Aeriene Regale britanice.

”Avionul rusesc NU a intrat în spaţiul aerian al NATO, astfel că ni s-a ordonat să patrulăm în aer pentru o scurtă perioadă pentru intimidare. Apoi ne-am întors la baza Mihail Kogălniceanu” a relatat un pilot potrivit sursei citate.

