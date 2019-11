Avaria RADET care a afectat mii de bucureșteni. ”Când vine întreținerea tot plătim”

Mii de bucureşteni au rămas fără apă caldă şi căldură, în aceste zile, în urma unor avarii apărute la reţeaua RADET.Probleme s-au înregistrat în sectoarele 1, 2 şi 6, iar locatarii se plâng că au fost luaţi pe nepregătite.

Aşa că au fost nevoiţi să încălzească apa la aragaz şi să îmbrace haine mai groase.

Aceeaşi situaţie se repetă şi în alte câteva mii de apartamentele din Capitală. Marți seară, oamenii care locuiesc în anumite zone din sectorul 2 nu aveau deloc apă caldă, aşa că au fost nevoiţi să încălzească apa la aragaz. Totodată se plâng ca nu au primit niciun fel de avertisment, iar situaţia i-a luat pe nepregătite.

Localnic: "E groaznic să nu ai apă caldă. Am încercat să fac duş şi a fost groaznic. Am îngheţat de frig. Am noroc că fac duş la sala înainte să vin acasă".

Localnic: "Se întâmplă destul de frecvent, o dată la două săptămâni, o zi, două, tot stăm fără apă".

Mulţi dintre ei au rămas şi fără căldură. Pe câteva străzi din sectoarele 1 şi 6, de pildă, blocurile vizate vor avea din nou căldura miercuri, sau joi seara la ora 22, potrivit site-ului Radet.

Un domn şi-a scos din dulap puloverele de iarnă şi spune că temperatura din casă nu depăşeşte 19 grade.

Bărbat: "E frig. E foarte rece, foarte rece. De când a dat drumul, niciodată n-am avut căldură. Mi-am schimbat şi o conductă aici. Nu dau ei căldură. Dar când o veni întreţinerea...plătim".

Într-o situaţie asemănătoare sunt şi o parte din locatarii din sectorul 3 din Capitală. Pe uşile scărilor de bloc au apărut afişe pe care scrie că: în urma finalizării lucrărilor de modernizare, pe magistrala 2 sud, apă caldă şi căldura se opresc timp de 72 de ore, pt umplerea instalaţiei.

În teorie, aceştia ar trebui ca, începând de miercuri, să aibă din nou atât căldură, cât şi apă caldă.

Anul acesta, RADET a modernizat doar 20 din 1000 de kilometri - cât are reţeaua primară. Cele mai multe dintre conducte au peste 50 de ani şi ar fi trebuit schimbate acum 25 de ani.