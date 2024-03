VIDEO. Autorii masacrului din Moscova au fost duși în fața judecătorilor. Trei dintre ei și-au recunoscut faptele

Cei patru au fost plasaţi duminică în arest preventiv pentru două luni, informează AFP, citată de News.ro.

Indivizii au fost acuzaţi de terorism şi riscă închisoare pe viaţă, a anunţat tribunalul Basmanni din Moscova într-un comunicat.

One of the apprehended terrorists responsible for the attack in Moscow had to be wheeled into court with a wheelchair. He was fine when they caught him. pic.twitter.com/5fQ7FPhaO6