Alerte cu bombă în Rusia, după tragedia de la Crocus City Hall. Moscova și Sankt Petersburg, cuprinse de panică | VIDEO

O serie de alerte cu bombă a fost declanșată în locații-cheie ale celor două metropole ruse, conform Nexta.

La Moscova, aeroportul Sheremetyevo a fost scena unui incident grav, după ce un pasager a pretins că are o bombă în rucsac. Zborurile au fost întârziate, iar forțele de ordine au intervenit rapid pentru a gestiona situația. Femeia în cauză a fost reținută, iar echipa de geniști a efectuat verificări amănunțite ale bagajelor, stabilind că alerta a fost falsă.

According to a law enforcement source, the woman remarked, "Stop talking, or you'll miss the bomb in my backpack," as a humorous response to the situation. pic.twitter.com/loWgCRsCey

A passenger at Moscow's Sheremetyevo airport made a bomb joke due to annoyance over a flight attendant's phone conversation

The flight to Yerevan was delayed as law enforcement personnel conducted operational activities. pic.twitter.com/XqRHWyvLwc

⚡️At Moscow's Sheremetyevo airport, a female passenger reported having a bomb in her backpack

În același timp, în Sankt Petersburg, un centru comercial a fost evacuat în urma unei amenințări similare. Un bărbat a declarat că a plasat explozibili în clădire, ceea ce a generat panică și necesitatea evacuării imediate a persoanelor din zonă. Autoritățile au intervenit prompt, reținând individul și inițiind operațiuni de căutare și de securitate în jurul clădirii.

Law enforcement officers escorted a man out of the "London Mall" and made him kneel down

He is believed to be the individual who reported the presence of explosives in the building. pic.twitter.com/bHMf3KZiaK