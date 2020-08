Atac mafiot în Vâlcea. Victima, un bărbat care a salvat o tânără din mâinile interlopilor

Atac mafiot într-o localitate din Vâlcea.

Mașina unui bărbat, care acum câteva luni a salvat din mâinile unui proxenet o fată obligată să se prostitueze în Franța, a fost incendiată de doi indivizi periculoși. Incidentul a urmat unui lung șir de amenințări, iar suspecții au folosit un cocktail Molotov. Aceștia ar face parte dintr-o grupare interlopă cercetată și de DIICOT.

Mașina incendiată cu un cocktail Molotov aparține unui bărbat din Berbești - Vâlcea care, în iunie, a salvat din mâinile unui individ periculos o tânără obligată să se prostitueze în Franța.

Fata de 22 de ani fusese racolată acum trei ani prin metoda „Loverboy" și dusă în Lyon cu promisiunea că va munci într-o fabrică. Acolo - în schimb - a fost sechestrată, bătută și obligată să își vândă corpul într-o parcare. Din cauza pandemiei, se întorsese în România împreună cu agresorul ei, iar într-o seară a reușit să fugă.

L-a întâlnit atunci pe proprietarul mașinii incendiate și l-a convins să o ajute.

În timpul fugii, bărbatul ar fi intrat cu autoturismul său în autoturismul în care se afla tânăra și persoana care a ajutat-o, rezultând avarii la autoturismul său (al bănuitului) ce nu i-au mai permis deplasarea, victima reușind astfel să scape.

Bărbatul care o obliga să se prostitueze a pornit însă, în urma lor - și, spun procurorii DIICOT - chiar a intrat cu mașina în autoturismul în care se aflau tânăra și salvatorul ei.

Salvator: „Am dat în marșarier, am luat-o prin șanț. Fata era disperată, țipa în mașină, spunând: „Nu opri, că ne omoară pe amândoi, acum și tu ești în aceeași situație.” Am scos telefonul, am sunat la 112. Au zis să nu opresc că îi știu de ce sunt capabili."

Din acel moment, pentru salvatorul fetei și familia lui a început coșmarul.

Soacra bărbatului: „Mi-e frică, mi-e frică de ce se poate întâmpla, că el e amenințat că îi ia fata, că îi omoară copiii și multe alte lucruri. E amenințat pe Facebook, prin live-uri, prin prieteni, prin lume, e sunat cu numere ascunse, stau cu teamă.”

Bunica tinerei: „Are necaz pe el să îl omoare."

Miercuri seară, amenințările s-au transformat în fapte. Doi bărbați - despre care anchetatorii bănuiesc că au legături cu individul care a obligat-o pe fată să se prostituieze - i-au dat foc la mașină.

Proprietarul mașinii incendiate: „Măcar am reușit să salvez casa și magazinul, că în momentul în care a explodat rezervorul, au sărit stropi pe casă, pe mine, că de aia sunt și ars pe față, pe corp, dar am reușit să îl stagnez până a venit poliția. Mașina nu am salvat-o.”

După ce au incendiat mașina bărbatului, suspecții au încercat să fugă. Urmăriți de poliție, au ieșit cu mașina în afara drumului. Au abandonat vehicului și au vrut să dispară pe un câmp.

Cătălin Udrea, purtător de cuvânt IPJ Valcea: „Polițiștii au plecat imediat în urmărirea lor, au reușit să îi prindă din urmă, imobilizându-i, încătușându-i și ducându-i la sediul Poliției.”

Salvator: „Mă gândesc momentan să plec din zonă. Poliția își face datoria, dar le e teamă, că au și ei familii. Vorbim de un clan interlop, sunt în număr mare și în județele apropiate, care la probleme se strâng, nu știi de cine să te ferești, cum acționează."

Cei doi suspecți au fost arestați.