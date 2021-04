Arbitrul Octavian Șovre a explicat gestul care i-a scandalizat pe englezi. De ce i-a cerut autograf lui Haaland

Arbitrul asistent Octavian Şovre a declarat că obişnuieşte să strângă autografe de la mari sportivi ai lumii pentru a sprijini SOS Autism Bihor, un centru pentru bolnavii de autism.

"Cu ceva vreme în urmă, eu împreună cu alţi colegi de-ai mei, arbitri, am decis să sprijinim un centru în care se aflau persoane cu probleme de sănătate. La fiecare sfârşit de an făceam chete şi puţinul care se strângea era donat acestui centru. Cu timpul au mai venit oameni lângă noi şi asta ne bucură enorm. Am încercat să sprijinim cu tot cum am putut acest centru. Asociaţia pe care noi o sprijinim, este vorba despre SOS Autism, organiza câte un bal caritabil la fiecare sfârşit de an. Asta până să apară pandemia. În cadrul acestor evenimente se organizau licitaţii unde erau vândute diferite obiecte de valoare. Printre aceste obiecte se aflau şi cartonaşele cu semnăturile fotbaliştilor sau sportivilor celebri. Banii strânşi pe aceste bunuri ajungeau în posesia asociaţiei unde se află aceste persoane cu anumite probleme de sănătate. Estimez că am obţinut aproximativ 250 de astfel de autografe. Şi nu vorbim doar despre autografe ale marilor fotbalişti. Spre exemplu, la Jocurile Olimpice am intrat în contact cu sportivii de top de la celelalte ramuri sportive. Şi de acolo am multe iscălituri. Toate aceste autografe au mers la licitaţiile despre care vă vorbeam şi au fost cumpărate, iar cu banii au fost ajutaţi cei suferinzi. O situaţie aparte este cea a lui Lionel Messi. Cu el am dialogat mai mult pe această temă. M-a ascultat şi atunci când a aflat despre ce este vorba, mi-a semnat 9 cartonaşe, nu unul. Vă daţi seama că nu i-aş fi cerut aşa ceva, dar el a fost impresionat atunci când i-am spus despre oamenii care vor beneficia de pe urma acestor semnături", a declarat Şovre, într-un interviu acordat playsport.ro, citat de News.ro.

BT Sport showing linesman getting Haaland’s autograph post match... pic.twitter.com/Zm46uZ2Cek — Simon Collings (@sr_collings) April 6, 2021

Arbitrul asistent Octavian Şovre i-a cerut un autograf lui Erling Haaland, după meciul pierdut de Borussia Dortmund, scor 1-2, cu Manchester City, în turul sferturilor Ligii Campionilor.

La finalul meciului de marţi, pe tunelul de la vestiare, Şovre, membru în brigada condusă de Ovidiu Haţegan, este văzut cum îi cere un autograf lui Haaland, lucru care, conform specialiştilor, nu va fi pe placul UEFA.

În schimb, antrenorul celor de la Manchester City, Pep Guardiola, a afirmat că nu vede nicio problemă în acest lucru: "Nu văd care e problema. Dacă e fan şi era acolo? Arbitrii au fost foarte buni".