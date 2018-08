Aproape 200 de magistrați i-au trimis lui Tudorel Toader o scrisoare de susținere a procurorului general

Agerpres

Aproape 200 de procurori şi judecători au transmis joi o scrisoare deschisă ministrului Justiţiei Tudorel Toader prin care îşi exprimă îngrijorarea faţă de declaraţiile sale referitoare la activitatea Ministerului Public.

Potrivit News.ro, ei spun că afirmaţiile ministrului pot aduce prejudicii societăţii în plan intern, dar şi la nivel internaţional.

Magistraţii îşi exprimă şi susţinerea faţă de procurorul general Augustin Lazăr, în contextul declanşării procedurii de evaluare a sa.

„Domnule Ministru, Subsemnaţii, procurori şi judecători, cu respectarea principiului separaţiei puterilor în stat şi a obligaţiei de rezervă ce incumbă magistraţilor, am luat act, cu îngrijorare, de afirmaţiile dumneavoastră privitoare la activitatea magistraţilor şi la îndepărtarea Ministerului Public de la rolul său constituţional, precum şi de anunţul recent cu privire la declanşarea inopinată a procedurii de evaluare a Procurorului General al PICCJ.

Pe această cale, procurorii semnatari ai prezentei scrisori îşi exprimă susţinerea faţă de Procurorul General al PICCJ, domnul Augustin Lazăr, precum şi faţă de poziţia Secţiei pentru procurori din cadrul CSM, raportat la deserviciile pe care afirmaţii neinspirate cu privire la activitatea întregului Minister Public le pot aduce sistemului de justiţie, în ansamblul său”, susţin magistraţii semnatari ai scrisorii deschise transmise ministrului Justiţiei.

Ei spun că afirmaţiile ministrului pot aduce prejudicii societăţii atât pe plan intern, cât şi la nivel internaţional, iar în contextul desfăşurării unor anchete penale importante şi de impact, poziţia actorilor oficiali trebuie să fie una echilibrată şi responsabilă.

„În ciuda presiunilor constante, exercitate în ultimul an de mass-media şi de reprezentanţi ai formaţiunilor politice, reafirmăm angajamentul de a ne exercita funcţia în condiţiile legii şi sperăm într-un climat socio-politic care să permită atingerea scopului actului de justiţie: aflarea adevărului şi protejarea drepturilor cetăţenilor”, mai scriu magistraţii.

De asemenea, procurorii şi judecătorii îl invită pe Toader la dialog pentru a găsi cele mai bune soluţii pentru sistemul judiciar.

„Reamintim că respectăm pe deplin libertatea dumneavoastră de exprimare, concretizată în opiniile exprimate în declaraţiile de presă şi în postările pe contul de Facebook, însă acestea au neajunsul de a fi unilaterale, astfel ca nu reprezintă un dialog constructiv cu sistemul judiciar. În speranţa că veţi da curs solicitării prezente, ne manifestăm disponibilitatea ca, în următoarele săptămâni, să ne desemnăm reprezentanţii care vor participa la întâlnirea cu dumneavoastră”, se mai arată în scrisoare.

Reacţia magistraţilor vine după ce ministrul Justiţiei Tudorel Toader a declarat luni că decizia de evaluare a procurorului general Augustin Lazăr nu a venit din senin, ci a observat, de-a lungul timpului, că Ministerul Public s-a îndepărtat ”de la rolul constituţional pe care îl are, de la rolul de garantare a drepturilor cetăţenilor”.

Toader a explicat că a anunţat de mult că va fi făcută o astfel de evaluare şi că nu poate spune că rezultatele vor fi pozitive sau negative.

„Decizia de demarare a procedurii de evaluare a procurorului general nu a venit nici din senin, nici din circumstanţial. Eu am observat de-a lungul timpului, şi probabil aţi observat şi dumneavoastră, cum Ministerul Public s-a îndepărtat treptat de la rolul constituţional pe care-l are. Eu am observat cum activitatea ministerului s-a îndepărtat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

Criteriile sunt cele din lege. Voi face evaluarea. În maximum 30 de zile voi prezenta public rezultatele. Eu nu aş spune acum că vor fi negative sau pozitive. Ca şi în precedent, voi face o radiografie a activităţii manageriale desfăşurate de către procurorul general şi voi trage o concluzie”, a declarat, luni, ministrul Justiţiei Tudorel Toader.

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a reacţionat, marţi, după declaraţiile ministrului Justiţiei Tudorel Toader, care a spus că Ministerul Public s-a îndepărtat de la rolul său constituţional de garantare a drepturilor cetăţenilor, apreciind că astfel de afirmaţii sunt grave pentru justiţie şi pun la îndoială credibilitatea instituţiei.

„Secţia pentru procurori a luat act cu îngrijorare de declaraţiile publice ale ministrului justiţiei din data de 27.08.2018, potrivit cărora "Ministerul Public s-a îndepărtat treptat de la rolul constituţional pe care-l are (…) s-a îndepărtat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti". Aceste declaraţii care acreditează ideea că procurorii îşi desfăşoară activitatea cu încălcarea cadrului legal şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor reprezintă afirmaţii grave la adresa justiţiei din România. Secţia pentru procurori atrage atenţia că astfel de afirmaţii cu caracter general sunt de natură a pune la îndoială activitatea şi credibilitatea Ministerului Public”, transmite marţi Secţia pentru procurori a CSM.

Reprezentanţii Consiliului subliniază nevoia unui mesaj public echilibrat şi responsabil, „care să consolideze încrederea cetăţeanului în actul de justiţie, îndatorire care revine deopotrivă tuturor reprezentanţilor instituţiilor publice, inclusiv ministrului Justiţiei”.

