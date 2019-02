Anunțul ambasadorului rus despre soarta României după anularea tratatului nuclear

Inquam

Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, Valery Kuzmin, a declarat că ţara sa este dispusă să poarte un dialog cu SUA pe tema Tratatului Forţelor Nucleare Intermediare (INF), însă nu va fi cea care să iniţieze discuţiile.

Kuzmin a dat asigurări că România nu va fi ţinta unor acţiuni ostile, scrie News.ro.

Despre ce anume poate aştepta România din partea Rusiei în urma declaraţiilor făcute după ce Statele Unite au decis retragerea din Tratatul Forţelor Nucleare Intermediare, Valery Kuzmin a spus într-o conferinţă de presă: „Tratatul INF a fost considerat nu foarte benefic pentru Rusia. (...) Să dai vina pe Rusia pentru că ar s-ar apropia periculos de graniţele statelor NATO nu pot digera asta. Deocamdată, nimic nu se va schimba”.

Ambasadorul a afirmat că, iniţial, „americanii au spus timp de un deceniu, dacă nu mai mult, că sistemul lor strategic antibalistic nu este îndreptat spre Rusia, dar, recent, s-a dovedit că este îndreptat fix spre Rusia. Foarte drăguţ. Am învăţat din istorie şi nu ne permitem să fim naivi. Nu sunt plănuite acţiuni ostile, neprietenoase şi vă pot asigura că Rusia nu are intenţii cu caracter ostil, agresiv faţă de România. Credem că este ţara noastră vecină şi cel mai bun mod de a construi relaţii cu vecinii e să oferi condiţii pentru o bună vecinătate”.

Kuzmin a precizat că nu a avut discuţii cu oficiali români pe această temă: „Nu am discutat. Nu am discutat nici cu americanii, nu pentru că nu suntem pregătiţi să vorbim, dar nu vedem o reacţie. Căutăm să dialogăm, dar nu iniţiem dialogul. Am auzit înainte numai acuzaţii, ultimatumuri şi fiecare iniţiativă de a discuta substanţial, de a oferi informaţii, au fost ignorate. Va depinde foarte mult de pragmatismul şi de realismul liderilor noştri”.

Valery Kuzmin a subliniat că pasul Statelor Unite este „încă unul din seria de acţiuni menite să dărâme sistemul actual de tratate internaţionale în domeniul dezarmării şi menţinerii stabilităţii strategice la nivel mondial pentru unicul scop: de a păstra propria lor domeniaţie în lume”.

„Deosebit de alarmant este faptul că strategii de la Casa Albă şi din Pentagon îşi declară din nou, de fapt, în mod deschis, intenţia de a transforma continentul nostru european în principala sursă de tensiune şi arena unui posibil război mondial, probabil în speranţa naivă că ei vor putea sta până la capăt peste ocean. Considerăm această strategie una nesăbuită şi distructivă pentru întreaga omenire”, a mai spus Kuzmin.

El a completat că vor fi luate imediat măsuri adecvate pentru a asigura securitatea naţională a Rusiei, fără a încălca prevederile Tratatului şi că americanii au „sabotat” toate încercările de până acum de reluarea a dialogului.

