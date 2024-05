ANPC, avertisment privind jucăriile de Ziua Copilului: „Au fost găsite piese periculoase, cu un praf chimic toxic”

Comisarii atrag atenţia că, în timpul controalelor, au fost găsite jucării periculoase, de tip slime, inclusiv unele fără etichete, falsificate sau care conţineau borax, un praf chimic care poate cauza arsuri sau iritaţii.

„Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor vine în întâmpinarea dorinţei cumpărătorilor de a achiziţiona jucării, cu mult mai multe decât de obicei, în contextul apropiatei sărbători a Zilei Internaţionale a Copilului. Cu acest prilej, pentru ca cei mici să se bucure cu adevărat de jucăriile favorite, este importantă atenţia adulţilor, la achiziţionarea acestora. Ca atare, ANPC lansează o serie de recomandări extrem de utile, astfel încât jucăriile pe care le veţi cumpăra pentru copii, de ziua lor să fie sigure, potrivite şi cu adevărat atrăgătoare”, au transmis reprezentanţii ANPC.

Astfel, comisarii ANPC recomandă să fie cumpărate jucării numai din magazine şi/sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanţă fiscală), de care va fi neapărat nevoie în cazul unei reclamaţii, să se aleagă întotdeauna jucării potrivite pentru vârsta copilului, capacităţile şi aptitudinile sale. Jucăriile trebuie să fie însoţite de avertismente generale privind grupa de vârsta recomandată. Jucăriile care nu sunt destinate unui grupe de vârstă, specific, îi pot răni pe copii.

De asemenea, consumatorii sunt sfătuiţi să verifice cu atenţie dacă jucăriile au marcate, într-un mod vizibil, lizibil şi durabil, următoarele elemente: coordonatele producătorului şi/sau importatorului (numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a producătorului şi/sau a importatorului şi adresa la care pot fi contactaţi). Totodată, trebuie verificat numărul unic de identificare a jucăriei (tipul, lotul sau numărul de serie ori al modelului sau alt element de identificare), dar şi marcajul de conformitate CE care conduce la supoziţia că jucăria este sigură.

Comisarii ANPC mai afirmă că trebuie verificate instrucţiunile de utilizare şi avertismentele specifice, care trebuie să fie însoţite de indicaţii privind precauţiile în utilizare pentru anumite categorii de jucării. Acestea trebuie să fie traduse obligatoriu în limba română.

Totodată, nu trebuie cumpărate jucării cu părţi mici, detaşabile, pentru copiii sub trei ani, deoarece aceştia au tendinţa să bage jucăriile în gură şi se pot îneca sau răni cu părţile mici. Jucăriile trebuie să respecte atenţionările referitoare la cele nerecomandate copiilor sub 36 de luni, care se prezintă sub forma unei sintagme de tipul: ”Atenţie! Nerecomandat copiilor mai mici de 36 luni. Pericol de strangulare”.

De asemenea, fraza ”Atenţie! Nerecomandat copiilor sub 3 ani” poate fi înlocuită cu simbolul grafic de interzicere/pictograma care vizează copiii între 0 şi 3 ani. Fraza şi simbolul nu trebuie puse împreună, pe acelaşi produs.

Totodată, după achiziţionarea unei jucării, părinţii trebuie să urmeze cu atenţie instrucţiunile de folosire.

Copiii trebuie supravegheaţi când se joacă şi părinţii trebuie să se asigure că toate jucăriile sunt adecvate pentru categoria de vârstă şi abilităţile copilului.

Potrivit sursei citate, deoarece jucăriile diferă atât din punctul de vedere al materialului din care sunt confecţionate, cât şi din cel al folosirii lor, consumatorii să se asigure că cerinţele de siguranţă pentru fiecare categorie în parte sunt respectate.

„Astfel, pentru tobogane, leagăne, inele suspendate, corzi şi alte jucării similare fixate pe o traversă trebuie să primiţi de la vânzător instrucţiunile de utilizare, prin care să vi se atragă atenţia asupra necesităţii verificării periodice a elementelor de susţinere. De asemenea, este nevoie ca acestea să fie însoţite de instrucţiunile de montare, pentru a evita asamblarea incorectă şi accidentele care ar putea apărea”, au mai transmis reprezentanţii ANPC.

Ei au adăugat că jucăriile funcţionale, respectiv cele care reproduc la scară redusă produse, aparate sau instalaţii destinate adulţilor, trebuie să poarte avertismentul ”Atenţie! A se folosi sub stricta supraveghere a unei persoane adulte!”. În plus, acestea vor fi obligatoriu însoţite de instrucţiunile de utilizare şi de măsurile de precauţie necesare pentru evitarea unor pericole.

Alte recomandări ale comisarilor ANPC sunt: patinele şi skateboardurile destinate utilizării de către copii trebuie să fie însoţite de avertismentul: ”Atenţie! A se purta echipament de protecţie.” În plus, vor exista recomandări cu privire la echipamentul de protecţie; este indicat ca părinţii să verifice, după caz, eliberarea garanţiei de produs, pentru jucării, în funcţie de menţiunile din instrucţiunile de folosire; este necesară examinarea periodică a jucăriilor pentru eliminarea acelora care sunt stricate/uzate şi pot reprezenta un pericol pentru sănătatea şi siguranţa copilului. Este indicat ca jucăriile stricate să fie anunţate.

În plus, jucăriile destinate copiilor mai mari trebuie să fie ţinute departe de copiii sub vârsta de 3 ani.

„Având în vedere situaţiile, uneori tragice, prin care au trecut copii de vârste foarte mici, ca urmare a nerespectării avertismentelor înscrise pe etichetele jucăriilor, şi ţinând cont că această responsabilitate, de a cumpăra copiilor jucării adecvate vârstei acestora şi de a-i supraveghea, aparţine exclusiv părinţilor, recomand acestora să acorde o atenţie sporită atunci când achiziţionează o jucărie pentru copilul lor. Au existat multe situaţii în care, din neatenţie, o astfel de jucărie nepotrivită vârstei şi aptitudinilor copilului sau chiar periculoasă să afecteze sănătatea celui mic şi, chiar, în anumite cazuri, să-i pericliteze viaţa”, a declarat preşedintele interimar al ANPC, Sebastian Hotca.

În urma acţiunilor de control, comisarii ANPC au identificat la comercializare jucării periculoase de tip slime, notificate prin sistemul Safety Gate, motiv pentru care s-a dispus măsura de retragere definitivă de la comercializare a acestora.

ANPC afirmă că anumiţi operatori economici comercializează produse tip slime falsificate, produse despre care nu se ştie nimic, găsite într-o cutie, fără etichetă, pe care echipele de control ANPC le urmăresc în acţiunile de monitorizarea a pieţei.

„De asemenea, avertizăm că în compoziţia anumitor produse a fost identificat boraxul, un praf chimic care se foloseşte inclusiv la fabricarea detergentului sau a săpunului. În Statele Unite ale Americii şi în Marea Britanie, presa a relatat despre numeroase cazuri de copii care au ajuns la spital cu arsuri la nivelul mâinilor din cauza acestei substanţe chimice. În plus, odată inhalat, boraxul poate produce iritaţii grave în tubul digestiv. Tot în timpul acţiunilor de control ale ANPC, au fost găsite la comerializare jucării care imită diverse produse alimentare (mâncăruri, fructe şi legume, dulciuri). Acestea, deşi nu sunt produse alimentare, având formă, miros, culoare, prezentare, ambalaj sunt atractive pentru copii, pot fi confundate cu produsele alimentare şi, în consecinţă, prin introducerea în gură sau prin înghiţirea lor pot pune în pericol sănătatea şi chiar viaţa copiilor”, au subliniat reprezentanţii ANPC.

