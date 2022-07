ANPC acuză Blue Air că își pregătește ieșirea de pe piață, iar pasagerii păgubiți riscă nu își mai recupereze banii

Reprezentanții companiei aeriene îl acuză pe președintele ANPC că a cerut „mai mult sau mai puțin voalat” 10-20% din valoarea amenzii, pentru „stresul comisarilor”. Iar directorul agenției, le-ar fi spus în discuții ce ceasuri scumpe îi plac.

Președintele ANPC a respins acuzațiile. Susține că Blue Air își pregătește ieșirea de pe piață și se teme că oamenii nu își vor mai primi despăgubirile pentru zborurile pierdute.

„Transportatorul aerian cu capital privat românesc Blue Air devoalează cu argumente tentativa de abuz în serviciu a ANPC și-i asigură pe 'controlori' că nu e dispusă nici să dea ceasuri, nici procente din suma de amendă - ca să 'scape de amendă', nici să accepte 'procese verbale' făcute pe genunchi”.

Acestea sunt primele rânduri din comunicatul oficial emis de compania Blue Air, amendată cu cea mai mare sumă dată vreodată de ANPC - 2 milioane de euro. În plus, i s-a interzis să pună în vânzare oferte pe care nu le poate onora. În replică, reprezentanții companiei acuză de discriminare autoritatea pentru protecția consumatorilor, care ar fi emis un proces verbal ilegal cu amenda-record. Arată într-un comunicat și faptul că au fost răspândite informații false, pentru că nu ar fi compania cu cele mai multe zboruri anulate. În consecință, au anunțat că vor contesta amenda în instanță.

Mai mult, la punctul 4, președintele ANPC, Horia Constantinescu, este acuzat că ar fi pretins un procent cuprins între 10 și 20% din suma amenzii pentru stresul la care sunt supuși comisarii din cauza plângerilor de la pasagerii care au avut zborurile anulate.

Horia Constantinescu: „Nu am cerut bani, dar da, colegii mei la o încărcătură de lucru mult prea mare în raport cu un operator economic ce nu pare că își dorește nici la momentul acela nicicum găsirea de soluții adevărate, ci doar de tergiversare. Mi se pare că acest cancan lansat pe piață este la nivelul pregătirii profesionale a domniei sale și reflectă caracterul unei persoane ce poate arunca în piață astfel de gogomănii. Sunt mesaje pe WhatsApp trimise de Năstase, directorul Blue Air. 'Mulțumim mult, dacă tot nu ne puteam ajuta singuri, ajutorul acesta e perfect. Mult succes în încasarea amenzii', asta ne zicea dânsul după ce am comunicat amenda de 2 milioane de euro. Am comunicat 'Doamne-ajută'”.

Citește și O companie aeriană low-cost a primit o amendă record de 2 milioane de euro

Președintele ANPC susține că Blue Air a luat în calcul și ieșirea de pe piață până la finalul anului și nu crede că pasagerii păgubiți își vor mai lua banii.

Horia Constantinescu: „Cred că indiferent de sancțiunea aplicată sau nu, de noi acest operator economic ar fi ieșit de pe piață, noi ne-am dorit să emitem ordinul de încetare a acestui tip de practică comercială incorectă și de a pune cu fermitate în vedere să nu mai pună la dispoziția consumatorilor curse pe care nu le pot finaliza. Din informațiile noastre, e pregătită o plasă de siguranță, o altă companie care are deja autorizație de a efectua zboruri și ce ar urma să preia partea pozitivă din Blue Air”.

Tot în comunicatul oficial, reprezentanții companiei aeriene acuză că: „directorul general ANPC, dl. Paul Silviu Anghel, ne indica în discuțiile oficiale avute ce fel de ceasuri scumpe îi plac”.

Paul Anghel: „Directorul sau ce calitate avea dânsul a precizat că nu are de unde să aducă acei bani pentru a da acele drepturi consuamtorilor nici măcar de acasă și a existat discuția la masa respectivă unde, repet, cred că erau 10 persoane, potrivit căruia i s a zis: 'pai de ce nu vă vindeți ceasul', sau ceva”.

Blue Air, peste 11.000 de curse anulate

Horia Constantinescu: „Eu nu am înregistrat absolut deloc nu m-am gândit niciodată că o astfel de discuție în prezența mai multor colegi”.

Paul Anghel: „În plus, o astfel de înregistrare a unei autorități a unui funcționar public constituie o infracțiune, noi nu ne-am permite și nu avem dreptul să facem așa ceva, dacă dânșii au făcut-o, o pot pune la dispoziția oricărui organ de cercetare. A anulat 11.000 de curse, 11.000 de grupuri au fost anulate, ieri, alatătieri, am primit sesizări cu anulari, fie că au primit mail simplu mâine nu mai zburați, cu bagaje la ușă, copii care voiau în Grecia, Turcia”.

Comisarii ANPC au verificat perioada 30 aprilie 2021 - 30 aprilie 2022 când se pare că operatorul economic a anulat 11.289 de zboruri, adică echivalentul a 178.000 de rezervări în valoare de peste 13 milioane de euro. Blue Air ar fi trebuit să restituie în cel mult 10 zile sumele încasate pentru cursele anulate și să acorde despăgubiri consumatorilor cuprinse între 1.000 și 1.400 de lei.

ANPC susține că va verifica și alte companii aeriene ca Wizz Air sau Ryan Air, însă acestea nu pot fi amendate întrucât nu au sediile pe teritoriul României, la fel cum se întâmplă în cazul Blue Air. Comisarii vor înștiința însă autoritățile europene competente dac[ sunt derapaje. Astfel de companii low cost sunt căutate de mulți români pentru că doar în acest fel își pot permite un zbor în străinătate.

„Până la momentul la care justiţia va pronunţa o sentinţă definitivă asupra cererii noastre, nu mai comentăm în niciun mod această speţă, considerând că este atât dreptul, cât şi obligaţia oricărui cetăţean sau oricărei entităţi juridice din România să îşi tranşeze disputele administrative, comerciale sau civile, numai prin intermediul instanţelor judecătoreşti, deciziile definitive ale acestora fiind obligatorii de a fi puse în practică, indiferent dacă ne covin sau nu”, a mai transmis compania luni seară.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 18-07-2022 19:05