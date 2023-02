ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs accidentul în care o ambulanță a fost lovită de o mașină care nu i-a acordat prioritate

Pacienta de 17 ani fusese rănită de un vehicul, în timp ce încerca să traverseze strada. Pentru că erau protejați de centurile de siguranță, ea și membrii echipajului au scăpat cu bine din noua coliziune.

Camerele de supraveghere au surprins momentul

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care șoferul ambulanței pătrunde în intersecție, cel mai probabil pe culoarea roșie, având în vedere că restul mașinilor opresc la semafor. Autospeciala avea în funcțiune semnalele sonore și luminoase, susțin autoritățile.

Din partea dreaptă, un șofer de 25 de ani nu ar fi observat ambulanța din cauza unei mașini oprite, și a continuat să conducă, lovind-o din lateral.

Șoferul autoturismului: „Mergeam în față, aveam verde la semafor, pe banda doi oprise o mașină mare. Când am frânat și eu, era deja prea târziu. Nu aveam vizibilitate, nu am văzut ce se întâmplă, nu am auzit sirena, pur și simplu am lovit-o în dreapta spate, și s-a dărâmat salvarea. Destul de puternic. Au sărit toate airbag-urile”.

Înăuntru se afla o pacientă care fusese implicată anterior într-un accident

În urma impactului, ambulanța s-a răsturnat. Potrivit autorităților, înăuntru se afla o pacientă de 17 ani, care fusese implicată anterior tot într-un accident rutier, însă în calitate de pieton.

Tânăra, care a fost preluată de o altă ambulanță, era însoțită de un echipaj format dintr-un medic, un asistent și ambulanțieri. Cu toții sunt în stare bună, însă autospeciala care fusese cumpărată în urmă cu patru ani, a fost distrusă.

Alis Grasu, purtătorul de cuvânt al Ambulanței București - Ilfov: „O ambulanță de tip C, ambulanță de cel mai înalt nivel, a preluat o pacientă de la Spitalul Bagdasar pe care o transporta pentru un consult la clinica de chirurgie buco-maxilo-facială. Toți membrii echipajului și pacienta erau imobilizați cu centuri de siguranță și, în felul acesta, au fost protejați”.

Traficul a fost blocat spre Pasajul Unirii timp de cel puțin o oră. Ambii șoferi au fost testați pentru alcool, însă rezultatul a ieșit negativ.

