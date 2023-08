ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum a străpuns bușteanul căzut din TIR parbrizul unui autoturism. Pasagerii au scăpat ca prin minune

S-a ajuns aici, după ce camionul care transporta lemne, a lovit un limitator de înălțime și un pod. Polițiștii au constatat că în vehicul erau mai multe lemne decât scria în acte.

Imaginile înregistrate imediat după teribila întâmplare dau fiori. În autoturism se aflau două cupluri de tineri. Una dintre perechi locuiește în Austria și venise la nişte prieteni, în vacanță. Băieții stăteau pe locurile din față, iar fetele în spate. Bușteanul putea să-i ucidă, însă a trecut milimetric printre ei.

Liviu Cristinescu, pasager în autoturism: „A fost o fracțiune de secundă, nu am realizat inițial ce se întâmplă, nu am avut reacție. După aceea am văzut că eram plin ce cioburi în cap, pe mână, m-a atins puțin lemnul.”

Atât mașina, cât și camionul, care tracta și o remorcă, se îndreptau spre Brașov.

La intrarea în localitatea Teliu, încărcătura ansamblului tir a lovit un limitator de gabarit, instalat la 4,2 m înălțime, iar un lemn a căzut și a spart parbrizul autoturismului.

Câteva secunde mai târziu, TIR-ul a lovit și un pod, iar un buștean mare, desprins de pe remorcă, s-a înfipt în mașina celor 4 tineri.

Reporter: „Dumneavoastră, când ați văzut cioata că v-a spart parbrizul…”

Ciprian Hrîncescu, șoferul autoturismului: „M-am șocat am călcat frâna dar nu am apucat pentru că a durat două fracțiuni de secundă și mi-a intrat copacul în mașină.”

Reporter: „Și cum de aţi reușit să vă feriți?”

Ciprian Hrîncescu, șoferul autoturismului: „Nu știu....”

Șoferului i s-a făcut rău, după accident, și a fost dus la spital. Un activist al grupului civic „Diaspora Europeană”, ajuns imediat la fața locului, a susținut că transportul de lemne nu respecta reglementările legale.

Activist: „Camion cu remorcă și cu macara în mijloc. Pe spate are 20 mc și pe față are 18. E o suspiciune că au lemne în plus, plus că au sută la sută peste tonaj, enorm.”

Activistul a cerut ca la locul accidentului să fie chemați reprezentanții Inspectoratului de stat pentru controlul în transportul rutier.

Dialog polițist - activist:

S-au luat măsurători pt gabarit. Nu este nevoie să se cheme ISCTR-ul.

- Nu este nevoie?

- Nu e accident cu victimă.

- E accident. Cu victimă, pt că o victimă e la spital.”

Miercuri dimineață, măsurătorile au arătat că șoferul tirului transporta aproape 10 metri cubi de lemne în plus față de cantitatea declarată.

Marfa transportată ilegal a fost confiscată, iar șoferul tirului s-a ales cu amenzi pentru mai multe contravenții, în valoare totală de aproape 14.000 de lei.

