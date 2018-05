Angajații Electrica au protestat din cauza condițiilor de muncă: "Nu mai facem față"

Peste 100 de angajaţi Electrică, din 6 judeţe, s-au adunat la Braşov ca să protesteze, supăraţi din cauza condiţiilor de muncă.

Cer să le fie mărite salariile cu 10 la sută şi să primească echipamentele necesare pentru a-şi putea face treaba. Oamenii se plâng că au salarii mici, lucrează în condiţii grele, şi îşi pun viatile în pericol, căci fac intervenţii la înălţime cu unelte uzate şi fără echipament corespunzător. Compania susţine că va acorda bonusuri angajaţilor cu performanţe şi continuă negocierile cu ei.

Reprezentanţii Electrica au ieşit în fata protestatarilor ca să le asculte oful. Pe lângă salariile mici şi condiţiile grele de muncă, angajaţii se plâng şi de faptul că un om face treabă cât pentru doi sau chiar trei lucrători.

Angajat: “Am cerut un picamăr şi mi-a spus ca să sparg cu ranga, că aşa a început şi el munca de jos. Nu avem echipamente de muncă, nu avem nimic".

Protestar: "Vor să comaseze să facem cât mai mult, dar să ne specializeze în aşa ceva. Trebuie să facem lucrări şi de joasă tensiune, medie tensiune, nu avem scule pentru aşa ceva, nu avem utilaje, nu avem pregătire, sunt instalaţii noi".

Angajat: "Am ajuns câţiva oameni să primim o grămadă de instalaţii pe care nu le mai putem să le lucrăm, nu facem faţă. Ia gândiţi-vă, 6 oameni la două judeţe să ai grijă de toate instalaţiile de intalta, de joasă tensiune, cum poţi?"

Cei cu vechime în munca susţin că nu le-au fost mărite salariile de 10 ani.

Angajat: "Am 11 ani vechime, s-a adus un coleg nou. Eu am 2200 pe cartea de muncă şi el are 3400. El trebuie să înveţe de la mine care am vechime".

Iar un angajat cu 35 de ani vechime ia 2400 de lei. Ca să îşi poată întreţine familiile oamenii lucrează ore suplimentare şi în weekenduri, şi drept urmare, adesea intra epuizaţi în tură.

Compania susţine că a avut 15 întâlniri până acum cu reprezentanţii sindicatului. A decis bonificaţii pentru angajaţii care vor face performanta şi mărirea salariilor pentru 85 la sută dintre cei care primesc lefuri sub minimul grilei de salarizare.

Toate acestea însă nu îi satisfac pe protestatarii care vor ca fiecare angajat să primească cu 10 la sută mai mult la salariu. Oamenii susţin aşadar că vor continua să iasă în stradă până li se va îmbunătăţi radical situaţia.

