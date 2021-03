Angajații din salubritate au ieșit în stradă, la Ploiești. Salariile, neplătite din ianuarie

Şi-au strigat disperarea în fata societăţii la care lucrează. Zeci de oameni, angajaţi ai societăţii de salubritate din Ploieşti au mers marți să îşi ceară drepturile.

Vor salariile restante încă din luna ianuarie, dar vor şi echipament care să îi protejeze atunci când strâng de pe străzi mizeriile lăsate de alţii. Problema se va rezolva, le dau asigurări reprezentanţii societăţii.

„Hoţii, hoțiii....Hooo….Jos cu directorul…jos cu directorul” au strigat oamenii, în stradă

Marian Oaie angajat: „20 de lei am luat și nu virează banii care m-i opreşte. am copii, am femeie bolnavă, am soţia . Păi de ce doar 20 de lei? Atâta mi-a dat. Ştiu eu că nu dă fluturaş, nu da nimica”.

Maria Mihai, angajată: „Să ne dea salariile, vrem să muncim.. suntem bolnavi, avem nevoie de medicamente, de mâncare nu mai zic, de băncile care ne presează, ne sună. De trei luni nu luăm salariile care sunt în urmă.”

Nicolae Vasile, angajat: „Eu sunt cu litera N, că mă cheamă Nicolae Vasile, şi cand îţi vine rândul… păi îmi vine când vrea ei că se dă o literă la săptămână, la 3 zile… când vrea ei, că zice că nu mai are bani.”

Oamenii spun că au ajuns la capătul răbdării, şi că nu şi-au mai primit salariile de la începutul acestui an.

Tot ei cer să aibă echipament mai bun şi să fie protejaţi atunci când merg să ridice gunoaiele de pe străzi.



„Scoatem mizeria din tot oraşul. Băgăm pe pandemia asta nu ne dă mănuşi, nu ne dă echipamente, nu ne dă absolut nimic pe pandemia care e, că trebuia plătită cu ore suplimentare, nu se dă absolut nimic.

(...)

Ne-am îmbolnăvit aici la munca asta!” spune o angajată

Pe durata protestului, ghişeele societăţii de salubritate au rămas închise, iar ploieştenii veniţi să îşi achite facturile s-au văzut nevoiţi să facă cale-ntoarsă.

Nu este prima dată când muncitorii nu îşi primesc la timp salariile, susţin angajaţii.



Deocamdată, firma respectivă a refuzat să comenteze situaţia.

Între timp Primăria Ploieşti a anunţat într-un comunicat că va solicita operatorului de salubritate să îşi respecte obligaţiile contractuale.



În plus, susţine că societatea a fost amendată de 52 de ori de la începutul acestui an cu zeci de mii de lei pentru neridicarea gunoiului menajer şi pentru că a lăsat străzile nematurate.