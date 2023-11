Angajații CNAS din toată țara au intrat în grevă. Angajat: „Nu am mai primit niciun leu din 2017”

Așa că joi dimineață, majoritatea pacienților care au mers să își rezolve problemele au făcut cale întoarsă.

Oamenii care au avut nevoie de adeverințe de asigurat sau de carduri de sănătate au venit degeaba.

Femeie: „În primul rând trebuie să ridic o aprobare ca să-mi scot... că luni mă internez în spital și îmi trebuie plata respectivă și amân până când? Că la mine este o problemă urgentă, ce să fac acum?”

Tânăr: „Sunt foarte multe doamne acolo, nu știu de ce nu fac nimic. Nu știam că sunt în grevă”.

Reporter: Ce o să faceți dacă nu veți primi acest document?

Tânăr: „Cred că nu voi pleca de aici până nu îl primesc”.

La Casa Județeană de Sănătate Timiș, 80% dintre angajați sunt în grevă. Sindicaliștii susțin că salariile nu au mai fost mărite din 2018.

Monica Demenescu, președinte al Sindicatului CJAS Timiș: „Se vor prelua doar urgențele maxime”.

Reporter: Ce înseamnă urgențe maxime?

Monica Demenescu, președinte al Sindicatului CJAS Timiș: „Pacienți în stare gravă, care au nevoie de dispozitive. Dacă s-a pierdut un card de sănătate și au nevoie de adeverințe pentru a se interna în spital”.

Și la Iași, 55 de salariați ai Casei de Asigurări de Sănătate s-au alăturat protestului național.

Monalisa Artenie, angajat CJAS Iași: „Noi nu am mai primit niciun leu din 2017 și aceast[ salarizare a dus la depopularea instituție, 10-15 la sută din angajați au migrat spre alte instituții sau în privat, unde salariile sunt de 3 ori mai mari”.

Reporter: V-ați gândit să renunțați?

Femeie: „Cu toții dacă am recunoaște și am avea posibilitatea să plecam în alta parte, am putea să facem”.

Cei care au venit la ghișeu nu au rezolvat nimic. Oamenii speră că protestul nu va dura mult.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 02-11-2023 13:13