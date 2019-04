Angajatele de la creșa din Iași care învățau copiii de 3 ani să înjure, concediate

Primarul Mihai Chirica a anunţat că a decis să demită trei dintre angajatele şi pe coordonatoarea unei creşe din Iaşi, după ce în spaţiul public au apărut înregistrări audio din care reiese cum acestea jignesc un copil.

Părinţii unui copil în vârstă de 3 ani au înregistrat pe ascuns ceea ce se întâmpla în timpul în care micuţul era la creşă. Ei susţin că au devenit îngrijoraţi în momentul în care copilul a început să spună cuvinte obscene şi să plângă sau să refuze să meargă la creşă.

După ce informaţia a apărut în spaţiul public, primarul Chirica a dispus efectuarea unei anchete în urma căreia a decis concedierea a două infirmiere, a unei asistente medicale şi a coordonatorului creşei.

"Am decis să încetăm contractele de muncă pentru trei persoane care lucrau la grupa în care se afla copilul. Măsurile nu s-au oprit aici. Coordonatoarea creşei trebuia să ştie ce se întâmplă, motiv pentru care a fost demisă şi ea din funcţia de coordonator. Am dat o sancţiune avertisment şi doamnei director de la Direcţia Creşe, deşi am o apreciere pozitivă în ceea ce priveşte activitatea ei, mai ales că de la numirea în funcţie lucrurile au mers într-un trend pozitiv. Aceasta a fost singura excepţie, excepţie care a fost o lovitură pentru noi toţi. Nu voi tolera niciodată, niciodată, atunci când vorbim despre educarea copiilor noştri, motiv pentru care le-am spus celor două infirmiere şi a unei asistente medicale că nu au ce căuta în echipa noastră", a declarat, pentru AGERPRES, primarul Mihai Chirica.

O anchetă a fost declanşată și de Inspectoratul Şcolar, însă părinţii, la rândul lor, vor să depună plângere penală.

”Porcule! Ești porc! Un tigru, cum spune mama ta! Porc ești! Porc ești, că te c... pe tine! Păi, da! Puți și miroși urât, a nespălat!”, a surprins una din înregistrări.

Părinţii şi-au văzut copilul tot mai speriat când trebuia să plece la creşă, astfel că au trimis copilul acolo cu un microfon cusut de bluză, în interior. Acasă, oamenii au rămas şocaţi când au auzit ce se întâmplă, de fapt, la creşă.

Cele două infirmiere şi asistenta medicală de la grupa băieţelului lor de aproape trei ani îi înjură, umilesc şi se răstesc la micuţi fără nicio jenă.

Mai mult, femeile chiar îi învaţa pe copilaşi să folosească cuvinte obscene şi se amuză atunci când cei mici rostesc ce li se repetă. Tinerii părinţi care au înregistrat dialogurile sunt dispuşi acum să meargă în instanţă pentru tragerea la răspundere a responsabililor.

Angajatele au fost demise vineri dimineață.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!