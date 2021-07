Angajări peste așteptări în IT. Cele mai multe posturi s-au deschis în Cluj-Napoca

În timp ce numeroase domenii abia încep să-și revină după șocul pandemiei, în IT se fac angajări peste așteptări.

Cele mai multe posturi s-au deschis în Cluj-Napoca, arată o analiză a activității din peste 200 de companii din țară. După un curs de câteva luni, sunt primiți în branșă oameni din toate domeniile. Totul e să aibă răbdare și dorința de a învăța ceva nou.

Liviu a lucrat ultimii cinci ani în constructiii, în Anglia. Când a început pandemia, a fost nevoit să se mute înapoi în România. A fost la cursuri de recalificare, iar acum lucrează pentru o companie din domeniul IT, în Cluj-Napoca.

Liviu Gherasim: "Mult mai bine faţă de ce făceam înainte. Salariul e ok pentru început, abia acum am început şi e ok, o să vină şi măririle. Mă bucur că am făcut reconversia asta şi sper să învăţ cât mai mult".

Din Marea Britanie a venit şi Dan anul trecut. A fost barman acolo, timp de 3 ani, iar acum merge la cursuri tot pentru un job în IT în Cluj.

Dan Dominan: "După pandemie s-a oprit destul de brusc, moment în care am decis să mă întorc acasă în România. Pare ceva de viitor şi mult mai stabil faţă de domeniul ospitalităţii unde am lucrat înainte".

De altfel, la companiile mici de IT din Cluj-Napoca, numărul angajaților a crescut semnificativ din 2019, potrivit unui studiu realizat de SRD Media. Astfel, datele de până acum arată că în 2021 au fost cu peste 15% mai mulți decât în aceeași perioadă din 2019. În București, creşterea a fost de numai 1.5%. În schimb, la companiile medii, numărul angajaţilor a fost cu aproape 13% mai mare în Capitală, în acelaşi interval, și de peste 10% în Cluj Napoca.

Adrian Lupău, Consultant Business: "În general, orice persoană care a făcut o facultate şi a absolvit studii superioare poate face reconversie. Trăim perioada în care poţi să faci un curs de 3-6 luni de zile şi să intri în acest mediu".

Mihai Talpoș, Cofondator Școala Informală de IT: "Tot mai multe pesoane eliberate cumva din industria turismului sau Horeca îşi găsesc un nou rost. Aş zice că în ultimul an, cu circa 15 la sută a crescut procentul care provin din această industrie şi care, după o perioadă scurtă de timp, între 4 şi 6 luni, îşi găsesc o nouă carieră de succes".



Roxana Turoș, HR Companie IT: "Am avut destul de multe poziţii deschise în ultimul an. Am avut norocul să anagajam 70 de colegi din martie 2020, până acum".



Flexibilitatea programului, munca de acasă şi salariul deseori mai mare decât în alte domenii sunt principalele beneficii.

Adelina Oprea, Manager Companie IT: "Au venit din tot felul de domenii, de la construcţii, la Horeca, la contabilitate, un pic de medicină".

Pentru începători, salariile pleacă de la 3 mii de lei net, însă pentru cei cu o pregătire superioară sar de 5 mii de lei.