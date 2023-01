Andrew Tate se plânge de gândaci și lipsa luminii naturale în primul e-mail trimis din închisoare: Nu mă pot înfrânge | VIDEO

Influencerul milionar și fostul kickboxer profesionist este închis într-o închisoare din România încă de la sfârșitul lunii decembrie.

El și fratele său, Tristan, au fost reținuți de autoritățile din România după într-un raid de amploare pe 29 decembrie și de atunci se află în spatele gratiilor. Cererea de încheiere a perioadei de arestare de 30 de zile a fost respinsă.

Tate a trimis primul său e-mail pentru fanii săi, după ce i s-a permis, se pare, să comunice cu lumea de afară.

They finally allowed me to receive mail.

You can send me your letters here.

[email protected]