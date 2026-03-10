Femeia a intrat în stop cardio-respirator, în ciuda eforturilor singurei asistente medicale. În acest timp, o altă pacientă din salon a sunat la 112 pentru a cere ajutor, după cum au arătat jurnaliștii de la Recorder.

Apelul disperat al pacientei

Pe 15 ianuarie, aproape de ora 22, o tânără de 32 de ani, internată la Alergologie la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, a sunat la 112 pentru a cere ajutor pentru o colegă de salon, o femeie de 61 de ani. În secție se afla doar o asistentă și niciun medic de gardă.

Pacientă: „Bună seara, vă rog din suflet, la Alergologie, aici, la Sfântul Spiridon, este o doamnă care nu respiră, nu mai poate să respire. Vă rog, trimiteți repede pe cineva! Doamna asistenta e singură, i-a pus oxigen, dar nu reușește să o stabilizeze. Nu poate respira doamna.”

Dispecer Ambulanță: „De ce sunați la noi, de ce nu mergeți la spital acolo? Strigați la o asistentă!”

Pacientă: „Dar nu poate să vină nimeni de la Urgență? S-o ducem la Urgență? Nu e o urgență, doamnă?”

Dispecer Ambulanță: „Sunteți într-un spital. Când sunteți într-un spital, obligația au cei din spital, nu noi.”

Tânăra a revenit cu încă un apel la 112.

Pacientă: „Vă rog din suflet, trimiteți la Alergologie pe cineva!”

Dispecer Ambulanță: „Doamnă, dacă e în stop, dați-mi un medic!”

Pacientă: „Doamnă, nu țipați la mine, trimiteți pe cineva să salvăm o viață! Pentru că doamna asistentă face resuscitare acum.”

Dispecer Ambulanță: „Vreau să vorbesc cu asistenta. Mergeți cu telefonul la ea!”

Atât cei din UPU, cât și cei de la Ambulanță au ajuns la pacienta muribundă, în cele din urmă. Din păcate, femeia de 61 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decesul. Pacienta era înregistrată cu afecțiuni oncologice. Spitalul și Ambulanța au venit cu explicații.

Explicațiile reprezentanților Spitalului Sf. Spiridon și Ambulanței Iași

Diana Cimpoeșu, purtător de cuvânt Spitalul Sf. Spiridon din Iași: „Telefonul de gardă este un telefon pe care se vorbește 23 de ore din 24. A fost apelat, iar medicul șef de gardă care a preluat apelul s-a dus imediat ce asistenta a descris că e vorba de o pacientă în stop."

Angelica Hristea, director Serviciul Județean de Ambulanță Iași: „Noi intervenim doar atunci când personalul medico-sanitar ne solicită. Operatorul a insistat să vorbească cu doamna asistenta. Sunt cazuri în care pacienții se pierd cu firea și atunci un ton mai autoritar ar ajuta să aflăm dacă într-adevăr acolo este o urgență reală."

Reprezentanții spitalului susțin și că, potrivit unui protocol medical, la urgențele din secțiile unității medicale pot interveni doar medicii de gardă din UPU sau din terapie intensivă.

Acum, Poliția a anunțat că va face verificări în acest caz.