Anchetă la o școală din Buzău după ce tatăl unei fetiţe a reclamat că fostul învăţător a agresat-o sexual

Cadrul didactic are 47 de ani şi anul trecut a fost învăţătorul fetei al cărei tată îl acuză acum de agresiune sexuală, la şcoala din satul Ciuta, comuna Măgura. În prezent, bărbatul predă limba engleză la clasa fetiţei care ar fi fost abuzată.

După ce copila i-ar fi spus părintelui din ce cauză nu mai vrea să meargă la şcoală, acesta s-a decis să îşi facă singur dreptate şi a dat buzna în clasă peste actualul învăţător al fetei, care nu ştia nimic din cele întâmplate.

După ce l-a bătut pe acesta, tatăl copilei a mers la şcoala din satul Măgura unde profesorul de engleză avea ore cu gândul de a-i cere socoteală.

Între timp, conducerea şcolii şi Poliţia fuseseră anunţate, iar dascălul incriminat a fost găsit de părinte alături de poliţişti în curtea şcolii, unde au discutat despre cele întâmplate.

În urma scandalului, poliţiştii au deschis un dosar penal şi fac cercetări pentru viol.

„În data de 9 octombrie, poliţiştii din cadrul Secţiei de poliţie rurală Pârscov au fost sesizaţi cu privire la faptul că, la o unitate de învăţământ din zona de competenţă, are loc un conflict între tatăl unei eleve şi un cadru didactic, pe motivul că fiica sa ar fi fost agresată sexual de către acesta. Având în vedere sesizarea, poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului şi, din primele investigaţii, a reieşit că actele de agresiune s-ar fi săvârşit în perioada septembrie 2022- septembrie 2023. În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol, cercetările fiind continuate, sub coordonarea parchetului, în vederea clarificării situaţiei”, a transmis Ane Marie Vrapciu purtător de cuvânt al IPJ Buzău.





Totodată, învăţătorul de la şcoala din Ciuta, care a fost bătut de tatăl copilei fără a avea vreo vină, a depus plângere la poliţie pentru lovire, astfel că oamenii legii desfăşoară o anchetă şi la unitatea de învăţământ din satul Ciuta.

Poliţiştii trebuie să stabilească în urma anchetei ce ar fi făcut profesorul de engleză, în condiţiişe în care colegii de cancelarie spun că dascălul era un cadru didactic model, cu o activitate de peste 20 de ani la catedră, asupra căruia nu ar fi planat niciodată nici un fel de suspiciuni.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 11-10-2023 12:26