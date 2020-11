Ancheta în tragedia de la Neamț avansează. Încă nu se cunoaște identitatea tuturor victimelor

Expertize și constatări tehnico-științifice au fost dispuse de procurori pe aparatura arsă în incendiul de la secția de terapie intensivă a spitalului din Piatra-Neamț.

Procurorii Parchetului de pe Lângă Curtea de Casație au extins cercetările în dosarul penal privind tragedia de la Piatra-Neamț, pentru a obține mai multe probe care să fie adăugate la dosar. În cadrul dosarului penal se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, „in rem”, adică față de fapte și, deocamdată, nu față de o persoană anume, se precizează într-un comunicat al PICCJ.

„Au fost dispuse expertize și constatări asupra aparaturii medicale ridicate, pentru verificarea ipotezei izbucnirii incendiului ca urmare a funcționării defectuoase a acestora.

Obiectele ridicate în vederea expertizării au fost transmise instituțiilor abilitate și desemnate pentru efectuarea expertizelor și constatărilor” au precizat anchetatorii.

Potrivit procurorilor, nu au fost identificate, până la acest moment toate victimele:

„A continuat activitatea de identificare a victimelor. Au fost efectuate noi audieri de martori” se precizează în comunicat.

Între timp, familiile bolnavilor care au pierit în incendiul care a nimicit secția de Terapie Intensivă a spitalului din Piatra Neamț trec prin momente îngrozitoare. Unii dintre ei își iau morții acasă, alții încă așteaptă identificarea lor. Managerul unității a demisionat, iar autoritățile caută soluții pentru improvizarea unei noi secții ATI în aceeași clădire.

Mărturiile cutremurătoare ale rudelor victimelor

Socrul acestui bărbat a murit în incendiul de sâmbătă seara. Avea 80 de ani și ajunsese în spital, cu COVID-19, pe 6 noiembrie. În două zile, starea i s-a agravat brusc și a fost dus la ATI.

Sorin Cazan – ginerele victimei: „Ştiam că el e pe etajul 3 şi nu am ştiut că el a fost transferat de la etajul 3 la 2. Inclusiv am vorbit cu managerul spitalului şi mi-a zis că e în regulă că nu a fost implicat în incendiu socrul meu. La ora 11 mi-a dat mesaj înapoi şi mi-a zis că socrul meu a fost victima. L-am întrebat dacă a decedat şi mi-a zis că da. Din acel moment din noapte s-a făcut întuneric.(..) El a murit cu zile, conştient, pentru că nu era intubat.”

Cinci dintre cele zece victime ale incendiului din Secţia de Terapie Intensivă nu au fost încă identificate. Familiile lor au fost chemate pentru teste ADN.

Fiica unui bărbat mort în incendiu: „A ars, doamnă, a ars. Să îmi ia ADN-ul ca sunt singura fată, pentru a identifica persoana decedată”.

Fiul unui bărbat ort în incendiu: „Nu îşi pot da seama care este tatăl său bunicul lui. La mine nu este cazul din câte am înţeles, părintele meu, tatăl meu nu a ars, a murit, săracul. Pentru toate persoanele ne cheamă să ne ia ADN-ul să facă diferenţa."

Femeie: „Ştiam că va muri pentru că starea era precară, dar nu mă aşteptam să moară în condiţiile acestea."



O asistentă a povestit cum s-a declanșat incendiul

Şeful secţiei ATI spune că noua amenajare, de la etajul 2, a Spitalului din Piatra-Neamț, ar fi avut avizul DSP.

Prof. dr. Liviu Ungureanu - şef ATI Piatra-Neamţ: „Patru paturi pe o parte, patru paturi pe o parte, separate prin doi mici pereţi pe care stau prizele de oxigen. ”

Reporter: Ce s-a întâmplat acolo până la urmă?

Prof. dr. Liviu Ungureanu: „Un aparat, un injectomat, ne-a spus asistenta care a fost chiar acolo. De acolo ar fi pornit şi în scurt timp la echipamentul ei, după aia, monitor şi s-a extins rapid şi la un moment dat s-a produs o explozie datorită oxigenului."

Marți, o comisie a căutat, în clădire, spațiul necesar pentru a amenja măcar câteva paturi de terapie intensivă. Nouă, conform prefectului, la etajul patru.

George Lazăr, prefect de Neamţ: „Vinovaţii vor fi stabiliţi de organul de cercetare penală. Nu putem fi cu toţii vinovaţi, eu sau dumneavoastră, sau cetăţenii acestei ţări. Nu noi am fost cei care nu am făcut investiţiile necesare, nu noi suntem cei care nu am obţinut avizele şi am relocat secţiile, cei care am făcut improvizaţii la sistemele de electricitate. Nu noi suntem cei care am numit aici directori habarnişti.”

Ambasadorul SUA a promis sprijin

Ambasadorul SUA în România şi-a manifestat astăzi solidaritatea cu familile victimelor din incendiu.

Adrian Zuckerman, Ambasadorul SUA în România: „Am promis premierului că suntem pregătiţi să ajutăm în orice fel în care putem. E o tragedie groaznică, care sper să nu se întâmple din nou. Spitalele trebuie inspectate şi modernizate, cu cât mai iute cu atât mai bine".

Numit acum două săptămâni şi jumătate manager al spitalului din Piatra Neamţ, Lucian Micu şi-a dat demisia.

În biroul lui şi în altele din spital, poliţiştii au făcut percheziţii.