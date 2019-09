Secretele unui must de calitate. Cât costă un litru în acest sezon

În podgorii se strânge recolta, iar acum pot fi savurate și primele căni de must. Sucul proaspăt de struguri este sănătate curată, dar numai dacă e proaspăt stors, limpede și ținut la rece, atrag atenția viticultorii.

Mustul nu mai este demult o băutură specifică bâlciurilor și târgurilor de toamnă. Restaurantele care se respectă l-au introdus în meniuri speciale, de sezon.

În Braşov, restaurantele şi-au îndulcit meniurile clasice cu must, care merge de minune cu pastramă de berbecuţ şi mămăliguţă. Într-unul dintre localurile cu specific tradiţional, o cană de must costă doar 4 lei.

Clientă: „Mi se pare foarte dulce, dar e bun. E un must bun”.

Reporter: „Consumaţi des?”

Clientă: „Când e sezonul, o dată pe an”.

Boabele de struguri au fost arse de soarele puternic săptămâni la rând, iar seceta le-a dat gustul mierii. În podgoriile din Dobrogea, de pildă, viticultorii mizează pe un vin de calitate în acest an.

Ion Vlădoi, viticultor: „Este probabil un an de excepţie pentru zonă deoarece întotdeauna, în anii secetoşi, via şi strugurii acumulează zahăr şi arome. Va fi cu siguranţă un an de excepţie pe calitate, nu neapărat pe cantitate”.

La poarta podgoriei, un litru de must se vinde cu 3 lei. Viticultorii ne împărtăşesc şi secretele unui must de calitate.

Anca, viticultor: „În primul rând, când se cumpără must ar trebui să se verifice cantitatea de zahăr la litru. Eu zic că ar trebui să aibe undeva la minim 190 de grame de zahăr, după care ar trebui să-l păstreze la temperaturi cât mai joase, undeva între 8 şi 9 grade, pentru că mustul poate porni în fermentaţie alcoolică”.

Vânzătoare: „Un must de calitate este de o culoare foarte frumoasă, foarte aromată şi un must limpede. Tocmai de aceea trebuie să fie atenţi de unde cumpără şi ce cumpără”.

Singurele persoane care nu ar trebui să bea must sunt cele care suferă de diabet sau colon iritabil, spun medicii.

