EXPERIMENT: Cât scot românii din buzunar pentru 6 porții de zacuscă. „Foarte scump”

Alimentele s-au scumpit cu 5% luna trecută față de aceeași perioadă din 2018, anunță Institutul Național de Statistică.

Iar cele mai mari creșteri sunt la legume, așa că echipa Știrile ProTV a făcut un calcul, să vad dacă o zacuscă, de pildă, preparată acasă, costă mai mult. Rezultatul: cu banii dați anul trecut pentru șase borcane acum ies doar 3.

Echipa „Știrile ProTv” a ales preţurile medii dintr-o piaţă de cartier din Capitală. Vinetele sunt pe final de sezon şi costă 4 lei kilogramul, ardeii sunt cu un leu mai scumpi, iar roşiile, în funcţie de mărime şi soi între 5 şi 6 lei. Ceapă galbenă costă cât vinetele, adică 4 lei kilogramul.

„E mai scump anul ăsta, e foarte scump, e foarte scump te duce în jur la 100 de lei.”

Cumpărător: „Nu cred că o se se mai ieftinească, nu cred. Deja vinetele s-au dus, a fost vremea lor.”

Reporter: „Preferaţi să cumpăraţi, ieşiţi mai bine?”

Cumpărător: „Da, ar ieşi mai bine să cumperi, dar nu e acelaşi gust, deci în fiecare an facem.”

Ca să ne iasă șase porţii de zacuscă, punem trei kilograme de vinete, două de ardei, un kilogram și jumătate de ceapă şi două de roşii. Uleiul, sarea, piperul şi dafinul nu s-au scumpit, aşa că nu sunt incluse în analiză.

Mihai Peticilă: „Comparăm preţurile de anul trecut din statistica oficală cu cele pe care le-am găsit anul acesta în aceleaşi pieţe. Avem următoarea situaţie pentru ingredientele noastre de zacuscă: 56% creştere pentru ardei, 75% creştere pentru vinete şi 44% în plus la roşii. Ceapă, însă, s-a scumpit cel mai mult. Are 82% la sută în plus la preţ. Anul trecut făceam o zacuscă cu ingrediente care valorau 22 de lei, iar anul acesta ingredientele, aceleaşi, valorează 39 de lei. O creştere de 75%."

Pe raftul magazinelor, zacusca preparată din legume de anul acesta nu a apărut încă, spun comercianţii. O explicaţie pentru preţurile mai mari ar fi în primul rând costurile mai ridicate cu producţia, distribuţia şi vânzarea, prin scumpirea energiei şi a mâinii de lucru, în urma creşterilor salariale, spun legumicultorii.

