Consumul de struguri, în creștere în România. Preferații sunt cei ”nobili”

Strugurii româneşti de masă au ajuns anul aceasta pe tarabe cu o mică întârziere, din cauza ploilor de la începutul verii. Sunt cei mai căutaţi de pe piaţă, pentru că sunt dulci şi aromaţi.

Viticultorii ne spun să nu ne facem griji. Vor reuşi să ţină pasul cu cererea, iar 2019 se anunţă un an foarte bun, după ce 2018 a marcat cea mai bogată producţie din ultimii cinci ani.

Ploile le-au cam dat emoţii fermierilor, dar lunile iulie şi august au venit cu soare din belşug, iar producţia de struguri a ajuns la mai bine de 10 tone la hectar.

Simona Bojin, viticultor: "Anul acesta a fost un an bun. A fost o întârziere de coacere a strugurilor cu o săptămână, dar până la urmă este o producţie bună."

De altfel, la capitolul producţie am stat din ce în ce mai bine în ultimii ani. Potrivit Institutului Naţional de Statistică, viticultorii au recoltat în 2018 peste 70 de mii de hectare de struguri de masă, aproape dublu faţă de 2014. În Banat, pe una dintre cele mai renumite podgorii, fermierii se declară mulţumiţi.

Lucia Culda, producător: "Uitaţi cât e ciorchinele de struguri, ce frumoşi îs, uitaţi aici muscatul de Hamburg şi sunt şi mai mari".

La staţiunea de cercetare viticolă de la Blaj se cultivă 20 de soiuri de masă, în mare parte româneşti.

Liliana Tomoiaga, director Staţiune de Cercetare şi Dezvoltare pentru Vinificaţie şi Viticultura Blaj: "Chiar dacă temperaturile au fost scăzute în primăvară, producţia e bună. Noi suntem foarte mulţumiţi, doar puţin e întârziată faza de maturare, de coacere. Noi estimăm să scoatem cel puţin 10-15 tone la hectar."

Consumul de struguri este în creştere în România.

Potrivit INS, un român consuma în 2014 6,2 kilograme de struguri, iar în 2017 consumul a ajuns la 7,9 kilograme.

Viorica Beche, comerciant: "Caută tot mai mult struguri nobili. Să fie cât de crocanţi, şi de ţări, cu sâmburii mai micuţi. Oamenii când vor să cumpere un strugure, nu se uită la preţ, ci caută strugurele cel mai proaspăt şi mai gustos."

Cumpărător: "Să fie un pic tare, să nu fie moale. Să fie un pic crocant şi atunci are tot ce îi trebuie. Are aromă, gust, are de toate."

Preţul pentru un kilogram de struguri de masă variază între 6 şi 10 lei.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!