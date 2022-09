Amy Winehouse. Viața celebrei cântărețe engleze care a câștigat cinci premii Grammy

Pe 14 septembrie 2022 Amy Winehouse ar fi împlinit 39 de ani. Considerată una dintre marile voci feminine engleze, Amy a fost o cântăreață talentată care a abordat mai multe genuri muzicale, de la rythm and blouse și soul, până la jazz.

Englezoaica a ajuns repede la inimile ascultătorilor de muzică, primind critici foarte bune, încă de la albumul său de debut, „Frank”.

Cel de-al doilea album, „Back to black” a fost lansat în octombrie 2017 și a intrat pe primele poziții în topul clasamentelor internaționale.

Albumul „Back to black” s-a vândut în 10 milioane de exemplare

Copilăria lui Amy Winehouse

Amy Jade Winehouse s-a născut pe 14 septembrie 1983 în Enfield, Londra, în familia lui Mitchell Winehouse și al lui Janis Winehouse.

Pe când Amy avea nouă ani, părinții ei au divorțat și a rămas în custodia mamei împreună cu fratele ei mai mare Alex.

Amy și-a arătat inclinația pentru muzică încă din primii ani de viață și a început să petreacă timp alături de cei doi unchii ai săi care erau cântăreți de jazz. De asemenea, tatăl ei îi cânta des melodii de-ale lui Frank Sinatra.

Ea povestea că obișnuia să cânte tot timpul, chiar și în timpul orelor de la școală, motiv pentru ca profesorii o certau încontinuu.

În copilărie, Amy Winehouse a fost influențată de artiști precum Billie Holiday și Etta James cărora a ajuns să le studieze tehnica și stilul interpretativ.

La vârsta de nouă ani Amy era încurajată de către bunica sa Cynthia să se înscrie la școala privată de arte, Susi Earnshaw din nordul Londrei.

La vârsta de 13 ani, Amy s-a înscris la Școala de Arte Sylvia Young din Londra unde a reușit să obțină o bursă de studiu. Însă după an a fost exmatriculată din cauza unui piercing pe care și l-a făcut în nas, profesorii considerând că acest lucru însemană lipsă de respect.

Ulterior, Amy a urmat cursurile la școala Brit din Anglia, unde au absolvit mai mulți cântăreți celebri printre care: Adele, Jessie J și Leona Lewis.

În adolescență, Amy a început să consume droguri, iar în același a cântat jazz în formația Bolsha Band pentru a-și susține financiar familia.

În anul 2002, Amy Winehouse și-a pregătit debutul discografic la casa de discuri a lui Salaam Remi.

Debutul muzical

Amy a lansat albumul „Frank” în octombrie 2003 la casa de discuri Island Records cu ajutorul producătorilor, Salaam Remi, Jimmy Hogarth și Matt Rowe.

Primul album cuprindea melodii ale genului jazz și soul.

Albumul „Frank” a primit recenzii pozitive din partea criticilor de specialitate, care o comparau cu Macy Gray, datorită timbrului vocal pregnant.

Mai mult de atât, redactorii PopMatters, erau de părere că discul este o dovadă a faptului că succesul lui Winehouse se bazează strict pe talentul său.

De asemenea, albumul „Frank” a fost introdus în celebra listă „1001 de albume de ascultat într-o viață.”

Campania de promovare a albumului „Frank” a constat în lansarea a două discuri single: „Stronger Than Me” „Take the Box”, respectiv două discuri single cu două fețe: „In My Bed”, „You Sent Me Flying” „Fuck Me Pumps” și „Help Yourself”.

Melodiile sale au urcat imediat în topurile clasamentelor muzicale, iar singel-ul „Take the Box” a fost considerat un succes.

Albumul „Frank” s-a vândut într-un milion de exemplare, motiv pentru care, în 2008, Amy a primit discul de platină de la International Federation of the Phonographic Industry

De asemenea, în Statele Unite albumul s-au vândut în 307.000 de copii.

În februarie 2004 Amy Winehouse a primit două nominalizări la premiile BRIT la categoriile „Cea mai bună interpretă britanică” și „Cel mai bun cântăreț R&B” și un premiu Ivor „Novello” pentru compunerea piesei „Stronger Than Me”.

Mai mult, albumul „Frank” a fost inclus pe lista discurilor nominalizate la premiul Mercury.

Viața personală a lui Amy Winehouse

În ciuda unei cariere muzicale prolifice, Amy era mereu în atenția presei din cauza consumului excesiv de droguri și de alcool, dar și din cauza mariajului controversat cu asistentul de producție video Blake Fielder-Civil.

Amy Winehouse a intrat în atenția presei britanice din cauza aspectului fizic neglijent și pierderea rapidă în greutate.

Amy purta o coafură inspirată din modul anilor '60, numită beehive și își făcea smokey eye, asemănător stilului Cleopatrei, regina egiptului.

După moartea bunicii sale, Cynthia, viața cântărereței a luat-o pe un făgaș negativ. A început să consume în mod abuziv alcool și droguri.

În 2005, Amy a început o relație cu asistentul de producție video, Blake Fielder-Civil care i-a devenit soț în 2007.

Mariajul celor doi era mereu în atenția presei datorită stilul excentric pe care îl avea și datorită escapadelor pe care le-a avut Blake, iar în 2009, cei doi s-au despărțit.

Relația tumultoasă dintre cei doi a stat la baza scrierii celui de-al doilea album „Back to Black”.

Album conține piese care sunt influențate de muzica soul a anilor '60, cu influențe R&B și descriu pasaje din viața personală a lui Amy.

Albumul a fost apreciat de criticii muzicali fiind complimentat pentru inteligența și tristețea versurilor.

Publicațiile Slant Magazine, Entertainment Weekly, The New York Times și mulți alții au inclus LP-ul „Back to Black” în clasamentele celor mai bune albume din 2006/2007.

La finalul anului 2007, Amy a înregistrat melodia „Valerie”, care a devenit hit în Regatul Unit la scurt timp după lansare și a reușit să urce pe poziția a doua în UK Singles Chart.

Mai mult, singel-ul a fost nominalizat la premiile BRIT din 2008 la categoria „Cel mai bun disc single”.

Pe 10 februarie 2008, la cea de-a 50-a gală a premiilor Grammy, Amy Winehouse a fost numită „Debutantul anului” și „Cea mai bună cântăreață pop”.

Piesa „Rehab” a câștigat trofeul la categoriile „Înregistrarea anului” și „Cântecul anului”, iar albumul „Back to Black” a triumfat la secțiunea „Cel mai bun album pop” și a fost nominalizat pentru „Albumul anului”.

Ulterior, Amy a fost numită de către Guinness World Records „Cântăreața britanică cu cele mai multe premii Grammy câștigate”.

Pe 22 mai, în cadrul premiilor Ivor Novello, piesa „Love is a losing Game” a câștigat trofeul pentru „Cea mai bună compoziție” și singel-ul „You know I'm no good” a primit o nominalizare la aceeași categorie.

Albumul „Back to Black” a fost vândut în peste zece milioane de exemplare pe plan internațional.

Moartea lui Amy Winehouse

Amy Winehouse a fost găsită moartă pe 23 iulie în locuința sa din Londra.

Potrivit raportului medico-legal, cauza decesului a fost intoxicație cu alcool.

Vestea că Amy s-a stins, s-a răspândit imediat. După câteva minute, zeci de fani s-au dus în fața casei ei cu flori și lumânări.

Unii dintre ei au izbucnit în plâns când polițiștii au scos trupul artistei, ca să-l ducă la morgă.

Lucruri mai puțin știute despre Amy Winehouse

1. Amy nu și-a dorit din totdeauna să fie cântăreață.

2. La vârsta de 10 ani, Amy a format o trupă de rap.

3. În 2008, Amy a primit un rol într-un film James Bond.

Amy a fost invitată să înregistreze o scenă în care trebuia să cânte o melodie, care ar fi putut să apără în „Quantum of Solace”, al 22-lea film din saga din 007. Din păcate, artista nu a putut să-și onoreze contractul din cauza problemelor personale.

4. Stilul său vestimentar a influențat mai mulți designeri.

În toamna anului 2008, Karl Lagerfeld a scos colecția de toamnă care era inspirată din stilul anilor '60, ca un semn pentru cântăreață, iar Jean Paul Gaultier i-a dedicat colecția de primăvară / vară 2012.

5. Prince a fost fanul lui Amy.

În timpul unui interviu filmat cu Tim Kash în 2007, gazda i-a transmis lui Amy Winehouse că Prince a spus că îi va plăcea să cânte alături de ea.

Cei doi plănuiseră să înregistreze o melodie împreună, însă aceste planuri nu s-au materializat niciodată.

6. Amy Winehouse a cântat cu National Youth Jazz Orchestra.

Dată publicare: 14-09-2022 14:50